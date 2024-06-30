民主黨重量級人士力挺拜登 因為「沒其他更好選項」

美國總統拜登（中）和家人準備一同搭乘空軍一號專機。(美聯社)

民主黨 重量級人物周日紛紛表態，敦促黨內堅定支持拜登 總統繼續角逐總統選舉，希望平息上周各方因他辯論會表現不佳而要求他退選的呼聲。

在此之前，有民主黨國會議員和民主黨支持人士私下對拜登能否擊敗前總統川普 以及他在81歲時能否視事，表示憂心。距離選舉日只剩下四個多月，民主黨一方面承認拜登面臨的困難，另一方面也努力規畫任何可行的備胎方案。

比川普年長三歲半的拜登周日在馬里蘭州大衛營度過周末。華爾街日報引述知情人士報導，拜登的家人都支持他繼續競選連任。

拜登已表態將繼續參選。周日的電視訪問中，前眾議院議長裴洛西、聯邦參議員沃納克和馬里蘭州州長摩爾等民主黨重量級人士均支持拜登繼續競選。

裴洛西表示，拜登在辯論表現不佳，但他依然敏銳，他的執政紀錄讓川普可能的第二個任期相形見絀。「我們近距離觀察拜登。我們知道他對問題的敏感度以及他掌握的信息量」。

拜登退選也伴隨著政治風險。這個會拿到全國最高票的候選人一旦潰敗，可能會影響民主黨大約六席的參議員選情，參院掌控權也可能因此落入共和黨之手。另一個疑慮是，若陣前換帥會不會削弱民主黨擊敗川普的希望，以及是否支持副總統賀錦麗作為替代人選的問題。

華爾街日報指出，民主黨留意到賀錦麗民調不佳，但也憂心，如果不由賀錦麗披掛上陣，可能喪失非裔國會議員的全力支持。

CBS新聞辯論後民調發現，只有28%註冊選民認為拜登應該角逐總統，其中民主黨選民也獲得54%的支持。有72%的人表示，拜登已不具總統所需精神和認知上的健康。