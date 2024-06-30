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海理警告川普：拜登退選未必有利 民主黨可能推年輕對手

編譯徐薏茹／綜合報導
3月退出共和黨總統初選的前南卡羅來納州州長海理(右)警告川普(左)說，民主黨換掉拜登不一定對川普有利，他們會推出更年輕、有活力、通過認知測試的人選。(路透)
3月退出共和黨總統初選的前南卡羅來納州州長海理(右)警告川普(左)說，民主黨換掉拜登不一定對川普有利，他們會推出更年輕、有活力、通過認知測試的人選。(路透)

3月退出共和黨內初選的前南卡羅來納州州長海理(Nikki Haley)表示，基於拜登在總統大選辯論中的糟糕表現，他可能不會成為民主黨最終的總統提名人，並且重申所有聯邦候選人需接受認知測試的論點。

海理接受華爾街日報採訪時表示，共和黨不應該認為民主黨換掉拜登就一定對川普有利，「他們會更聰明地應對，他們會推出更年輕、有活力、通過測試的人選」。

海理還表示大約一周前曾與川普對談，這是她退出初選以來與川普的首次交談。她形容這是一次「良好的對話」，但沒有討論她的競選角色或下個月在密爾瓦基的共和黨全國代表大會。

海理2023年2月宣布角逐總統提名人選時曾呼籲限制國會議員的任期，並要求75歲以上的政治人物接受「強制的心理能力測試」，這是她在一年多的競選過程中不斷提到的話題。

這些測試通常施行於擔心自己或親人可能患有失智症或其他認知衰退的人，測試問題設計用以評估短期記憶、執行功能、語言、定向感(orientation)與其他能力。

海理表示這類測試可以由大多數醫師施行，並應該由聯邦候選人自願公開，表示華府「充滿老年人」，選民需要知道「誰能勝任挑戰，誰不能」。

她在南卡羅來納州家中觀看辯論，很快意識到拜登深陷政治麻煩中，「我認為這令人震驚，對很多人來說都是，我們看到川普很強勢，但我甚至認為這不重要，因為拜登的表現極度不合格，他思路中斷、無法掌握需要談論的話題」。

川普在辯論中發表一系列錯誤或誤導性的聲明，但他大多遵循助手的建議，並採取較不好鬥的方式。

之前海理曾質疑川普的心理活力，現年78歲的川普曾接受認知測試，他也呼籲81歲的拜登公布此類測試的結果；民調顯示，與川普相比，選民對拜登的年齡和精神敏銳度有更多疑慮。

儘管海理不支持民主黨，但她預測民主黨若不更換總統候選人，連國會選舉也會失利。

川普 拜登 民主黨

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