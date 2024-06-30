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若賀錦麗接替拜登參選 恐難擋紐森等人挑戰

編譯徐薏茹／綜合報導
拜登總統若退選，由副總統賀錦麗(左)接下參選總統大任，可能面臨民主黨籍的加州州長紐森(右)等人挑戰。(路透)
拜登總統若退選，由副總統賀錦麗(左)接下參選總統大任，可能面臨民主黨籍的加州州長紐森(右)等人挑戰。(路透)

拜登在27日晚的辯論表現令人失望，黨內出現要求他退出競選的呼聲，民主黨陣營也開始思考，副總統賀錦麗(Kamala Harris)如果接下競選總重任，面對川普，會如何表現。

若81歲的拜登聽從這些呼聲，將為賀錦麗提供機會，她有可能成為美國首位女性總統，以及首位有色族裔女性總統。

拜登競選公關泰勒(Michael Tyler)28日告訴記者，競選團隊內部沒有關於拜登讓賢的討論，「沒有任何關於這件事的談話，民主黨選民選舉並提名拜登，拜登是民主黨提名人」。

但國會議員，甚至前總統歐巴馬在28日都表現出冷淡的支持態度，引發誰能在如此晚的階段接手的疑問。

前愛阿華州聯邦參議員哈金(Tom Harkin)是對拜登批評最嚴厲的人之一，稱該場辯論是拜登無法復原的災難，認為拜登應該釋出代表，在8月的民主黨全國黨代表大會上支持另一名候選人。

南卡州民主黨眾議員克萊本(Jim Clyburn)表示：「我是拜登、賀錦麗組合的支持者，所以我不會改變這一立場。若賀錦麗不參選我就支持拜登，若拜登不參選我就支持賀錦麗。」

儘管賀錦麗過去幾年的民調表現起伏不定，但她依然是拜登潛在替代人選中知名度最高的，在POLITICO近期的一項民調中，41%的民主黨選民在2028年假設總統提名人中選擇賀錦麗，排名在她之後的運輸部長布塔朱吉有15%的支持率，加州州長紐森(Gavin Newsom)為14%。

賀錦麗的盟友和助手認為，賀錦麗在最近幾個月提升了關注度，但也不避諱地指出，如果其他候選人代替賀錦麗，不僅會令黨大會上的非裔代表失望，還會惹惱對拜登支持原本就不穩固的非裔選民。

然而賀錦麗仍面臨民主黨基層的懷疑，他們受到她較弱民調表現的影響，認為任何不太知名但更受歡迎的州長都會是更好的選擇。

幾乎可以肯定會有潛在的挑戰者，如紐森和密西根州長惠特默(Gretchen Whitmer)都是有力的候選人。

拜登 賀錦麗 民主黨

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