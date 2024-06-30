若拜登退選會發生什麼事？在全代會前後大不同

民主黨黨代表只能支持黨提名的候選人，若拜登退選，換提名他人，過程將很複雜。圖為波士頓市華裔市長吳弭(左)在總統初選時為拜登助選。(路透)

由於拜登 總統27日的辯論會表現欠佳，引發民主黨 人對拜登退選的質疑，如果拜登決定退選，黨代表最終只能支持黨提名的候選人。

根據有線電視新聞網(CNN)報導，拜登黨內初選獲得壓倒性支持，橫掃所有黨代表選票，成為民主黨總統候選人，不太可能被逼退。

CNN評論員、民主黨策士艾克索羅德(David Axelrod)直言：「已經不是1960年代，現在是選民選擇候選人，而他(拜登)獲得提名。」

民主黨初選制度賦予選民凌駕於黨內大咖的權力，在1968年總統大選前，當時總統詹森(Lyndon Johnson)因支持率下滑而退選，於是推派副總統韓福瑞(Hubert Humphrey)出馬，但韓福瑞支持越戰立場鮮明，在當年8月舉行的黨代表大會，引發嚴重肢體衝突，韓福瑞最終以些微差距敗選。

時至2024年，候選人半路退選的情況已經大不相同，民主黨將6月22日設定為各州初選3900多名黨代表得票數的最後期限，幾乎所有黨代表皆承諾年底全力支持拜登。

如果候選人在黨內初選結束後或黨代表大會期間退選，雖然多數黨代表可以重新挑選新人，但也意味著支持者有全面倒戈的情況，換言之，若拜登退選，也是由拜登支持者負責遴選繼任者。

另外民主黨有所謂「超級黨代表」(superdelegates)，人數約700人，由領導班底與民選官員組成，在初選期間無需選舉，即自動成為黨代表，且無需理會初選選民投票 結果，全依個人意願投票。

不過依政黨規則，如果超級代表變更候選人，就不能在第一輪投票中投票，但可以在後續投票中依個人意願投票。

如果候選人在全國大會至11月大選期間宣布退選，可能改由競選搭檔上陣，不過根據民主黨黨規，屆時將由全國委員會主席、民主黨籍州長以及國會領導層協商決定遞補人選。

根據國會研究服務處(Congressional Research Service)備忘錄指出，如果現任總統獲得黨內提名後喪失行為能力，依憲法第25修正案，可由副總統遞補，不過兩黨都沒有要求將總統候選人競選搭檔視為候選人，卻是最可能發生的情況。