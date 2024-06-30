辯論後選民絕望：1個話講不清楚 1個謊話連篇 選擇難上加難

總統大選首場電視辯論後，不少民主黨人、猶豫不決的選民以及反川普的共和黨人，對於如何作出選擇，根本無從入手。(歐新社)

拜登 與川普 經過首輪總統辯論後，選民艱難的選擇變得更艱難，而且坐實了大多數人的擔憂，就是這兩個老人根本不適合領導國家。

辯論前，選民面對兩個極不受歡迎的候選人，如何作出選擇已大感為難。辯論中，他們聽到川普語氣尖銳、口若懸河的連串謊言；而拜登則費力地尋找論點，但多次連句子都講不完整。辯論後，選民都大感沮喪及矛盾，一個謊話連篇，一個的認知能力令人質疑能否再做四年總統。

對不少民主黨 人、猶豫不決的選民以及反川普的共和黨人來說，如何作出選擇，根本無從入手。

美聯社在辯論後採訪了全國各地選民的反應。底特律一家新創企業的27歲老闆，本身是民主黨籍的西蒙(Arabia Simeon)說，她現在就像是一個在政治上無家可歸者，不再是兩害相權取其輕，而是兩人都不可取。

她說她在收看辯論前就已感到不安，現在這種不安進一步加劇，感到無論如何，民主黨都注定要失去白宮。

賓州大學三年級博士生拉爾斯頓(Jocardo Ralston)是拜登的支持者，認為儘管很多人說拜登在辯論裡搞砸了自己，對不少人來說是個不理想的選擇，然而他認為拜登仍然是唯一的選擇。

來自伊利諾州奧蘭帕克市(Orland Park)的巴胡米(Amina Barhumi) ，是穆斯林公民聯盟(Muslim Civic Coalition) 成員， 她說從辯論看，兩人的言論本質上是相同的，讓人感覺就像是一場爭吵及無意義的謾罵。

她說，在無可選擇下，現在只能從兩人如何維護美國穆斯林的利益方面考慮。

從政黨方面來看，國會兩院的民主黨議員以及全國各地的政黨官員，儘管對拜登在辯論時的表現感到恐慌，但仍然團結在他周圍，至少表面上如此。不過他們對有關拜登是否退選的說法，始終留有空間，認為「這是拜登總統自行決定想做甚麼」。

美聯社引述前總統柯林頓(Bill Clinton)在當選總統後不久的話，指出「當人們感到不確定時，他們寧願選擇強勢而錯誤的人，也不願選擇弱勢而正確的人」。