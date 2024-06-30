拜登退不退選 可能由妻子、妹妹和摯友考夫曼3人決定

拜登總統(左三)會不會退選，第一夫人吉兒‧拜登(左四)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(左二)等人的意見最關鍵。(美聯社)

拜登 總統電視辯論表現不佳，媒體、政論界等對他的選情憂心忡忡，強烈要求他考慮退選，但Axios網站認為，拜登會不會選下去，只有第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)、拜登之妹薇拉瑞‧拜登(Valerie Biden)及拜登終生摯友兼顧問考夫曼(Ted Kaufman)才能決定；白宮 資深顧問鄧恩(Anita Dunn)則表示，總統團隊正在考慮下一步怎麼做。

Axios網站29日報導，無論政論家、紐約時報社論及專欄作家，以及社媒平台X上的人都如雨後春筍般發聲要求拜登退選，但唯一能左右拜登總統下一步動向的只有三個人，他們對拜登生活及總統任內的大小決策，握有唯一的影響力。

紐約時報資深記者貝克(Peter Baker)報導，拜登決定要競選連任，並未做有組織的決策，只諮詢他家人；消息人士指出，最後是由拜登本人拍板決定。

假如拜登決定不退，原因跟他決定再次競選相同，那便是他以及身邊三人相信：比起副總統賀錦麗 ，他有更大機率擊敗捲土重來的前總統川普。

拜登的盟友曾推演過各類情景，認為他若退選，除了賀錦麗，任何人贏得民主黨提名的機率都不大。這些盟友私下認為，賀錦麗要贏得溫和派、搖擺選民，會很吃力，反而提升川普的勝算。華盛頓郵報指出，賀錦麗在民調中只比拜登差個1到2個百分點，而且在民調誤差中。

據悉民主黨國會領袖接獲恐慌的同僚來電及簡訊，要求他們向拜登施壓，害怕拜登的弱點將讓民主黨11月同時失去白宮及聯邦參院；不時接觸白宮西廂的謀士稱，顧不上拜登、其家人的感受了，此事攸關國家，是必須解決的大災難。

這位謀士認為，拜登的小團隊要花一段時間權衡利弊，但圈內人已經認定繼續選比較好；儘管他在辯論中表現不佳，但他依然可靠著28日下午在洛麗市(Raleigh)之類的強力造勢，衝高選情。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，拜登的資深顧問鄧恩在「周末」(The Weekend)節目中表示，辯論表現不佳之後，拜登團隊並未討論退選，而是在考慮接下來怎麼做。她指出拜登的支持者依然湧進他的造勢場子，展現熱情，而且辯論之後選戰陣營很快籌到2700萬元。

鄧恩表示，實情乃是選民對辯論的感受，可能與圈內人略有不同；顧問群正評估很多分析研究，其他人專注於辯論時、辯論後的研究，而選民真正在意的是對他們很重要的命題。