拜登募款籌錢說得比辯論好 安撫信心動搖的金主仍難敵低迷反應

美國總統拜登29日於紐約州舉辦的募款餐會上安撫贊助金主，自稱可以打敗對手川普。圖為拜登29日於紐約搭乘空軍一號畫面。（路透）

金融時報報導，美國總統拜登 29日於紐約舉辦募款餐會，在首場電視辯論表現後，極力安撫信心動搖的競選金主，他說他可以打敗對手川普 ，知情人士透露拜登在募款會表現得比辯論好，可是現場氣氛仍一片低迷。

美國總統拜登及民主黨 大老29日在紐約州東漢普敦（East Hampton）舉辦募款餐會，入場費3300美金起跳。

當時拜登對台下富商鬆口表示，辯論表現不是很好，「我知道大家在辯論後有疑慮，我懂」，可是他主張選民反應不一，並且重申競選到底，幕僚也證實拜登將如期迎戰9月的第2場辯論。

3名熟悉當晚情況的人士表示，儘管拜登在募款餐會上表現得比辯論還強勢，現場仍舊一片低迷氣氛。

除此之外，2名民主黨募款人透露，黨內重量級議員，包含參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），極力向部分贊助人保證拜登的提名人資格。可是愈來愈多聲音要求拜登「退位讓賢」，希望提高民主黨在今年11月大選的贏面。

事實上，81歲拜登作為美國最高齡在位總統，自從宣布角逐連任後一直因年邁遭受質疑。可是民主黨內私下對於「換登」的討論是在美東時間27日首場辯論後才真正爆發開，將近5000萬名美國人目睹拜登說話語無倫次，難以招架川普謊話連篇。

拜登辯論翻車也讓贊助人有所動搖，一名民主黨募款人提到，有些華爾街超級金主依舊表示力挺，但是也有人打算勸說拜登讓位，甚至有陣營計畫完全退出贊助。

根據美國民調機構538（ FiveThirtyEight），目前川普微幅領先拜登，在關鍵搖擺州亦是如此。一名民主黨募款人說，贊助人將在接下來幾天密切關注民調變化再決定下一步。