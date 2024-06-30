我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳、貝佐斯都有投資 Perplexity AI涉剽竊作假

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

拜登募款籌錢說得比辯論好 安撫信心動搖的金主仍難敵低迷反應

編譯盧思綸／即時報導
美國總統拜登29日於紐約州舉辦的募款餐會上安撫贊助金主，自稱可以打敗對手川普。圖為拜登29日於紐約搭乘空軍一號畫面。（路透）
美國總統拜登29日於紐約州舉辦的募款餐會上安撫贊助金主，自稱可以打敗對手川普。圖為拜登29日於紐約搭乘空軍一號畫面。（路透）

金融時報報導，美國總統拜登29日於紐約舉辦募款餐會，在首場電視辯論表現後，極力安撫信心動搖的競選金主，他說他可以打敗對手川普，知情人士透露拜登在募款會表現得比辯論好，可是現場氣氛仍一片低迷。

美國總統拜登及民主黨大老29日在紐約州東漢普敦（East Hampton）舉辦募款餐會，入場費3300美金起跳。

當時拜登對台下富商鬆口表示，辯論表現不是很好，「我知道大家在辯論後有疑慮，我懂」，可是他主張選民反應不一，並且重申競選到底，幕僚也證實拜登將如期迎戰9月的第2場辯論。

3名熟悉當晚情況的人士表示，儘管拜登在募款餐會上表現得比辯論還強勢，現場仍舊一片低迷氣氛。

除此之外，2名民主黨募款人透露，黨內重量級議員，包含參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer），極力向部分贊助人保證拜登的提名人資格。可是愈來愈多聲音要求拜登「退位讓賢」，希望提高民主黨在今年11月大選的贏面。

事實上，81歲拜登作為美國最高齡在位總統，自從宣布角逐連任後一直因年邁遭受質疑。可是民主黨內私下對於「換登」的討論是在美東時間27日首場辯論後才真正爆發開，將近5000萬名美國人目睹拜登說話語無倫次，難以招架川普謊話連篇。

拜登辯論翻車也讓贊助人有所動搖，一名民主黨募款人提到，有些華爾街超級金主依舊表示力挺，但是也有人打算勸說拜登讓位，甚至有陣營計畫完全退出贊助。

根據美國民調機構538（ FiveThirtyEight），目前川普微幅領先拜登，在關鍵搖擺州亦是如此。一名民主黨募款人說，贊助人將在接下來幾天密切關注民調變化再決定下一步。

拜登 民主黨 川普

上一則

辯論失利後 拜登急補救 1天募款2700萬

延伸閱讀

水門案記者批拜登辯論如「政治核彈」籲挖掘翻車原因

水門案記者批拜登辯論如「政治核彈」籲挖掘翻車原因
Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友
首場電視辯論拜登大挫敗 六屆美國總統顧問點評

首場電視辯論拜登大挫敗 六屆美國總統顧問點評
新聞眼／拜登、川普卸責比爛 願景…沒人要提

新聞眼／拜登、川普卸責比爛 願景…沒人要提

熱門新聞

6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

2024-06-29 08:19
前第一夫人米雪兒‧歐巴馬。(路透)

臨陣換將 誰來接替拜登？博彩網站賭這9人

2024-06-28 12:18
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

2024-06-28 00:10

超人氣

更多 >
成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的

成龍找到接班人 誇這人武打戲都來「真」的
如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了
紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法

紐約皇后區屋主和租霸鬥4年 動用法警趕走 律師揭預防方法
驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽

驚喜變驚悚？傳數學天才姜萍被囚 網疑老師冒名參賽
特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰

特斯拉故障鎖死 「這種車進不去」消防員斧頭劈窗救女嬰