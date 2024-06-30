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Axios：拜登退與不退？可能取決妻、妹、摯友

3種「換登」劇本曝光 民主黨0備案恐陷混戰 上次陣前換將已逾70年

辯論失利後 拜登急補救 1天募款2700萬

記者胡玉立／即時報導
拜登總統在電視辯論失利後，面對諸多民主黨支持者的勸退聲，連日來不斷向金主和選民保證，他完全有能力因應挑戰、在11月大選中擊敗前總統川普。圖為他28日在北卡州造勢。(歐新社)
拜登總統在電視辯論失利後，面對諸多民主黨支持者的勸退聲，連日來不斷向金主和選民保證，他完全有能力因應挑戰、在11月大選中擊敗前總統川普。圖為他28日在北卡州造勢。(歐新社)

拜登總統27日電視辯論失利後，面對諸多民主黨支持者對於他辯論表現的憂懼不安和此伏彼起的勸退聲，試圖重拾其政治魅力；連日來，他持續在多場籌款活動中向金主保證，他完全有能力因應挑戰、在11月大選中擊敗尋求捲土重來的共和黨籍前總統川普。

民主黨憂懼 他積極造勢力挽頹勢

拜登競選團隊發言人29日宣布，從27日至28日晚上，在大選辯論後的24小時內，拜登競選團隊已募得2700萬元。

27日參加完亞特蘭大90分鐘電視辯論後，拜登28日在北卡羅來納州造勢，接著飛往紐約紀念同志驕傲月，參加募款活動。29日他在紐約和新澤西州參加更多場活動，然後返回大衛營。

拜登競選團隊表示，27、28日募到的款項超過2700萬元，其中包括在紐約市針對LGBTQ+群體舉行的籌款活動籌得300萬元。

喊話金主 「如我不勝任不會再次參選」

儘管拜登在大選辯論後積極造勢，試圖讓金主放心，拜登說：「我向你們保證：如果我沒有全心全意地相信我能勝任這份工作，我就不會再次參選。」

但美聯社報導，一些金主已表示將暫停個人捐贈；有些金主說，拜登本周末籌款活動進帳幾乎肯定強勁，因為籌款活動門票早在辯論前就已售出並收款。

紐約州、南加州和矽谷的民主黨金主私下對拜登競選的可行性表達深切擔憂；他們透過一連串簡訊和私人談話，討論可能的替代人選，包括密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、加州州長紐森(Gavin Newsom)和副總統賀錦麗等。

收拾爛攤 歐巴馬柯林頓籲「忽略錯誤」

與此同時，部分民主黨人正努力收拾拜登留下的辯論表現爛攤子，試圖減輕傷害；包括前總統歐巴馬和柯林頓都試圖透過承認拜登的辯論錯誤來扭轉辯論，要求選民忽略這些錯誤。另一些人則呼籲拜登退選；紐約時報主筆室28日公開呼籲拜登退選，否則將是一場「魯莽的賭博」。

根據公開紀錄，拜登和妻子吉兒29日先去紐約東漢普頓(East Hampton)坦帕灣海盜美式足球隊老闆格雷澤(Avram Glazer)家中進行私下募款活動，然後前往東漢普頓投資人羅森斯坦(Barry Rosenstein)的家參加募款活動；羅森斯坦的妻子莉贊(Lizanne)表示，拜登是「百折不撓」的榜樣。拜登夫婦當晚另赴新澤西州籌款。

吉兒強硬「90分鐘不能定義四年表現」

吉兒28日告訴支持者，拜登辯論後曾對她說：「吉兒，不知道怎麼回事，我感覺不太好。」她則對拜登說：「喬，我們不會讓90分鐘來定義你當總統的這四年。」

而對於「紐約時報」發表社論，呼籲拜登退選，拜登競選團隊一位高級顧問對有線電視新聞網(CNN)回應說：「上次喬．拜登就失去了『紐約時報』編委會的支持，結果(卻)對他很有利」。據CNN報導，「紐約時報」在2020年的民主黨總統初選時，支持了參議員艾米．克洛布查(Amy Klobuchar)和伊麗莎白．沃倫(Elizabeth Warren)，但拜登最後贏得民主黨提名。

拜登 民主黨 紐約時報

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