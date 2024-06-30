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拜登辯論表現差 歐巴馬昔日幕僚批「災難」：必須換人

編譯廖振堯／綜合報導
現任總統、民主黨總統候選人拜登(右)與共和黨總統候選人川普(左)27日舉行首場辯論。(路透)
現任總統、民主黨總統候選人拜登(右)與共和黨總統候選人川普(左)27日舉行首場辯論。(路透)

拜登總統27日的大選辯論表現淒慘，前總統川普勝選的前景似乎更加清晰，民主黨內部更出現陣前換將的聲音，呼籲在8月民主黨全國代表大會前推出其他人選；而素與拜登派人馬不睦的歐巴馬昔日幕僚更痛批這場辯論是個災難、拜登必須走人。

國會山莊報(The Hill)報導，能言善道的前總統歐巴馬在2012年對上共和黨候選人羅穆尼(Mitt Romney)的首場辯論也被認為表現欠佳，但也不像拜登這麼糟糕。歐巴馬幕僚與拜登幕僚之間的關係常緊張，經過27日的辯論後一些前幕僚已忍不住直言斥責：曾為歐巴馬撰演講稿的法夫洛(Jon Favreau)便在他的「Pod Save America」播客節目中痛批「這是場該死的災難」，而拜登做對的事就是在全國代表大會之前舉行這場辯論，讓大家「有機會再考慮」。

歐巴馬前顧問、民主黨策士艾哲洛(David Axelrod)則在有線電視新聞網(CNN)表示，拜登在這場辯論開始時的表現令人錯愕，不管是他聲音聽起來怪怪的、看起來有點摸不清頭腦。艾哲洛說拜登後半段表現的確較好，但他預計黨內仍會討論是否應該繼續由拜登擔當競選重任。

多數民主黨人都同意如果拜登民調支持率進一步下滑，或者證據明顯表明民主黨因辯論而損失選票，將別無選擇介入並敦促拜登讓出候選人位置。技術上來說拜登已經鎖定了提名，初選中只遇到象徵性的競爭對手，失去提名的唯一機會是他本人放棄。有人猜測黨內大老如參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)甚至歐巴馬本人可能出面說服拜登放棄，但這仍是假設情況。

辯論隔天，拜登在北卡羅來納州的競選集會試圖平息民主黨人的驚愕情緒。

拜登 民主黨 歐巴馬

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