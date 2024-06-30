水門案記者：拜登辯論太糟 大眾有權知道到底發生什麼事？

揭露「水門案」的資深記者、華盛頓郵報副主編伍華德對拜登總統27日晚上慘不忍睹的電視辯論表現表達擔憂。(美聯社)

揭露「水門案」的資深記者、華盛頓郵報副主編伍華德(Bob Woodward)28日對拜登 總統慘不忍睹的今年第一場電視辯論表現，表達嚴重擔憂，他形容拜登辯論表現是一枚「政治核彈 」，社會大眾有權知道「到底出了什麼事」。

現年81歲的伍華德28日在MSNBC節目中直言，拜登在這場辯論的表現「太糟糕、太可怕」，糟糕到記者們一定想從拜登幕僚那裡找到一些解釋。

「我認為，要知道到底出了什麼事，答案就在積極報導和尋求解釋，」伍華德說： 「我們不希望它在幾年或十年內出現在某本書或某回憶錄中。我們現在就需要知道。」

伍華德推測，考慮到當初是拜登競選團隊這方最早提議進行這場辯論，這或許是拜登競選團隊的某種策略，拜登與他的幕僚在辯論前的準備過程中，可能曾經有過一場「磨人的拉鋸戰」。

伍華德認為，無論是什麼情節，公眾都有權知道。

伍華德表示，要求拜登退選的呼聲「不可避免」，因為他的表現太糟了。

他說：「我坐在那裡看著，簡直不敢相信。這不僅對拜登和民主黨 來說是一枚政治核彈，而是，到底出了什麼事？」

伍華德說，儘管拜登幕僚已駁斥拜登考慮放棄競選的想法，儘管呼籲拜登退選也不算倉促，大家仍應將更多精力放在「為此辯論表現找出箇中原由」上。

伍華德指出，「讓我們退後一步來看。如果某個城市的市中心有一棟建築物爆炸，報導重點都會是：發生了什麼事？它是怎麼發生的？為什麼會發生？這就是我非常非常好奇的地方，因為這是一場巨大的災難。」

拜登27日出現在電視辯論講台上時，聲音沙啞，略帶咳嗽，回答結結巴巴，有時還沒能把話說完。接近白宮的消息人士堅稱拜登得了感冒。

拜登的辯論表現已引發民主黨人對他有無能力在今年秋天擊敗前總統川普的普遍擔憂；有些人甚至呼籲民主黨換總統候選人，讓其他人來與川普對壘。