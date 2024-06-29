3種「換登」劇本曝光 民主黨0備案恐陷混戰 上次陣前換將已逾70年

總統拜登（圖）28日與川普進行首場辯論表現不佳，掀起民主黨內撤換提名人疑慮。（路透）

總統拜登 與前總統川普 於27日進行首場電視辯論，拜登因表現不佳掀起共和黨內撤換總統提名人聲浪。路透訪問智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）資深研究員卡瑪克（Elaine Kamarck），揭露「換登」的可能發展，倘若民主黨 走上撤換拜登之路，恐怕過程會相當混亂。

民主黨預計8月19日至22日在芝加哥舉行全國黨代表大會，原本將正式提名拜登角逐連任，可是拜登首場辯論表現令民主黨大失所望，繼而引發撤換人選風暴。

從現在到全代會有將近2個月時間，民主黨可能面臨3種發展走向，一是拜登在正式提名前自行宣布退選，二是呼聲高的黨內人士主動挑戰，最後則有可能是拜登在全代會後知難而退，交由民主黨全國委員會（Democratic National Committee）表決，推選代表迎戰川普。

目前拜登已經通過初選，取得將近4000張黨代表票，達到提名資格門檻；黨代表在全代會上通常會把票投給提名人，但黨內規定並未如此約束或強迫，代表也可以把票投給其他人。

卡瑪克指出，民主黨其實沒有拜登以外的備案人選。如果拜登自行宣布退選，民主黨將再度掀起總統提名戰，目前首選是副總統賀錦麗，可是她上任初期表現起起伏伏，民調結果也不好看。

其他有力候選包含加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear），以及伊利諾州州長普里茨克（J.B. Pritzker）。

屆時這些民主黨重量級人物可能會出現自由競爭局面，而候選人必須獲得600名黨代表支持才能獲得提名。根據Ballotpedia統計，2024年預計4672名代表，其中包含3933名宣誓代表與739名超級代表。

假如沒有任何候選人取得多數，全代會將成為「討價還價大會」(brokered convention)，由代表與黨內領袖協商推派提名人。屆時將制定相應規則進行表決，可能需要經過數輪投票才能產生獲得多數的提名人。

民主黨上次出現「討價還價大會」是在70多年前的1952年。

另一方面，如果拜登在全代會後宣布退選，民主黨全國委員會將舉行特別會議選出新提名人。民主黨全國委員會共435名委員，須取得至少60名委員支持，方能成為提名候選人。