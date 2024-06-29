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如果陣前真「換拜」 民主黨策士：川普就麻煩大了

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如果陣前「換拜」成真 民主黨策士直言：川普就麻煩大了

編譯周辰陽／即時報導
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）
總統兼民主黨候選人拜登（右）27日跟前總統兼共和黨候選人川普舉行第一場辯論。（路透）

總統拜登在2024年總統大選第一場辯論表現拙劣，在民主黨內部引發恐慌，甚至出現換人的聲浪。但CNN評論員、知名民主黨策士艾克塞羅德（David Axelrod）告訴共和黨同行，如果在民主黨選票最上面（總統）的拜登被換掉，他們跟前總統川普就會面臨「麻煩」。

根據國會山莊網站與Mediaite報導，在CNN的辯論會後節目上，艾克塞羅德對著共和黨策士詹寧斯（Scott Jennings）和厄本（David Urban）表示，「我只想說一件事，特別是對你們兩位。如果，無論出於什麼原因，在選票最上面有了變化，你們跟川普就麻煩大了」。

曾任歐巴馬前總統首席策士與資深顧問的艾克塞羅德解釋，「因為今晚在上面的那傢伙（川普）不是一個會激勵民眾的人，他沒有用任何方式證明自己已經變了」。

詹寧斯回應表示，川普在幾個政策交鋒上贏了，卻也同意川普缺乏樂觀的批評，而觀眾的主要收穫將是拜登顯得老又虛弱。艾克塞羅德隨即接口，「我剛才說的是，如果拜登不是候選人，如果有其他的候選人，我認為川普將會陷入極大的麻煩」。

艾克塞羅德還在節目上表示，「我認為，實際上有種震驚感，對於他（拜登）在這場辯論開頭的出場方式，聲音聽起來怎樣。他似乎有點恍惚，確實隨著辯論繼續而越來越強」。他說，「我認為，你會聽到我不曉得將導致什麼結果的討論，但將會有關於他是否應該繼續的討論」。

川普 拜登 民主黨

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