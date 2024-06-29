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民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

觀察站／拜登辯論盡顯老態 難擋川普放飛 民主黨慌了

華盛頓記者張文馨
看著27日拜登在辯論時的表現，民主黨支持者的心情低落到了谷底。（歐新社）
看著27日拜登在辯論時的表現，民主黨支持者的心情低落到了谷底。（歐新社）

民主盛會成了吵架大會，相隔四年再戰的拜川辯論，面對積極進攻的前總統川普，民主黨很難迴避拜登「老態盡顯」的危機，拜登是否能勝任未來四年挑戰，民眾心中問號愈來愈大，CNN報導引述民主黨人士說法：「我們有麻煩了。」

首場大選辯論一登場，率先發言的拜登有點緊張，一開口聲音沙啞不說，感覺精神也不是太好，民主黨事後解釋是因拜登感冒；川普則來勢洶洶，有備而來鎖定非法移民議題，每個被拋出來討論的美國當前問題，例如通貨膨脹、社會安全，川普都說是非法移民害的，極力形塑他在這場辯論所想傳遞的主要訊息─點燃支持者對非法移民的憤怒。

川普把這場活動當成一場競選開講，自說自話多次不回應主持人提出的問題，在氣候變遷和尊重選舉結果的問題上，川普閃躲得很明顯，跟直拳出擊的狀態判若兩人。

主持人提出的外交政策包含烏克蘭和以色列問題，沒有北京；只有川普為表達自己強烈抗中的立場，幾度提到會持續提高中國商品的關稅力道，然後又歪樓去批評拜登是中國付錢的滿洲候選人（指傀儡）。

因為這場辯論不准候選人攜帶參考資料或與助手交談，川普乾脆放飛自我，繼續一貫張口就來的風格；拜登看起來很努力地想從川普的話中找漏洞，卻總是進攻無效，且自己準備好的種種政績在不佳的精神狀態和頻頻出現的口吃中，被切得支離破碎，甚至音量小到變成喃喃自語，立即被川普抓住機會嘲笑連他都聽不清楚拜登在說什麼。

首場大選辯論與川普再次交手，拜登沒有走出一條路不說，還淪為罵戰，全程收看辯論的美國民眾形容：「少了一桶爆米花，因為眼前上演的是一場鬧劇。」諷刺的是，「別小孩子氣了！」這句話竟出自川普之口。

在這場原本就很難預期可以產生什麼政策交鋒的辯論中，倒是如了川普之意，完全凸顯拜登的老態，而且同步直播進入全國數千萬名觀眾的眼前。

美國人民事前對這場辯論關注但不抱期待，自認不會影響自己的投票意向；如今看來，對川普和拜登的辯論表現評價相當一面倒，讓原本想藉辯論扭轉落後態勢的民主黨加倍焦慮，距離提名總統候選人的全代會還有兩個月，民主黨得認真考慮要如何打拜登這張「老牌」，或者根本另起爐灶。

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