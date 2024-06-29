拜登北卡造勢認「辯論不如從前」 拒絕退選：被擊倒再站起來

經過27日在辯論會上的慘敗，拜登總統28日到北卡州參加活動時重新點燃活力，向選民喊話，強調被擊倒後會爬起來再戰。（歐新社）

在27日晚上慘不忍睹的辯論表現後，拜登 總統28日試圖平息人們對於他是否該繼續競選的恐慌；他在北卡羅來納州 造勢集會上承認：「我不像以前那麼會辯論」，「但我知道是非對錯，我知道如何把工作做好」，「如果不是全心全意相信自己能勝任這份工作，我不會再次出馬競選」。

拜登在集會上展現出遠多於辯論台上的活力和熱情；他向台下為他歡呼的數百位支持者說：「我知道我不是年輕人；很顯然，我走路不像以前那麼輕鬆，說話不像以前那麼流暢，不像以前那麼會辯論。但我知道我所知道的：我知道如何說實話，我知道是非對錯，我知道如何完成這項工作，我知道如何把事情做好。我知道，就像數以百萬計美國人知道的那樣：當你被擊倒時，你會重新站起來。」

政治新聞網站Politico報導，這場集會可能不足以平息民主黨內部因拜登辯論表現而生的強烈恐慌。在90分鐘辯論中，拜登聲音沙啞、回答拖拖拉拉、舞台表現令人沮喪，這些都讓大家敢於公開討論「該不該換掉拜登」的禁忌話題。拜登28日的造勢言論，是競選團隊止損的初期跡象。

當支持者揮舞「喬加油」（Let’s Go Joe）競選標語，激昂歡呼時，拜登讀出預先準備的講稿，猛烈抨擊川普 刑事定罪、墮胎問題立場及不願承諾接受2024年大選結果。

拜登強調，川普在辯論中不誠實，「創下辯論中撒謊最多的新紀錄，謊稱自己與1月6日的暴亂無關」。在演講中，拜登大部分都在吶喊，有時因咳嗽中斷。

在拜登之前站上造勢講台的講者，沒人提及他糟糕的辯論表現。北卡州長庫珀（Roy Cooper）將矛頭指向川普，第一夫人吉兒（Jill Biden）表示，拜登的舞台表現顯示他是「正直有品格說實話的總統」，川普則是「謊話連篇」。北卡州一位在抖音Tiktok走紅的父親菲茨(Eric Fitts) 則說，他27日晚上帶著「自豪」觀看拜登辯論。

民調一致顯示，包括拜登支持者在內的選民認為，81歲的拜登太老了，無法有效連任。拜登團隊本來希望這場辯論能向公眾證明拜登有能力再任四年，結果卻加劇了人們對於拜登是否適合擔任公職的擔憂。

27日晚上辯論結束後，拜登在鬆餅屋(Waffle House)對媒體說，覺得表現還不錯，「要跟一個說謊的人辯論，是滿難的」。