歐巴馬、柯林頓發文挺拜登：11月選舉事關重大

前總統歐巴馬（左）在社群平台上發文，坦言拜登辯論表現未如預期，但仍堅定力挺拜登（右）參選到底。（美聯社）

美國總統拜登 27日辯論對戰前總統川普，因表現不佳引發討論民主黨 換將的聲浪，兩位民主黨前總統28日下午分別在社群平台X發文支持拜登，均強調11月選舉事關重大。

歐巴馬表示，他也知道昨晚的辯論不佳，但這次選舉選的是為了普羅大眾奮鬥一生，或者只關心自己的人；選的是說真話的人，或者是為了自身利益撒謊的人。昨晚的辯論沒有改變這一點，也因此11月的選舉事關重大。

柯林頓說，辯論好壞由專家分析；他點出以下事實：拜登3年來的領導相當有力，穩住了疫後的美國，創造新就業 機會，在解決氣候危機上有了實在的進步，並在打擊通貨膨脹做了一系列成功的工作，這些都是把美國人民拉出前總統川普留給大家的泥沼，也因此11月的選舉事關重大。

副總統賀錦麗則以「慢熱」（slow start）為上司緩頰，堅稱拜登「結尾強勁」，並呼籲美國人關注拜登任內三年半的政績。CNN主播古柏（Anderson Cooper）追問：「我們今晚在講台上看到的總統，是他每天的樣子嗎？」賀錦麗表示，她每天共事的上司「一直致力於讓橢圓形辦公室更能凝聚人心」。她接著提到拜登其他成就，像是強化北大西洋公約組織與創造就業。

今日美國報（USA TODAY）28日獨家報導，有影響力的金主希望迫使拜登退選。

報導提到，拜登的辯論表現引發民主黨熱議，形容是「災難一場」，擔憂將重創民主黨選情；資助民主黨的人士們私下討論，是不是應該公開要求拜登棄選。

一位曾參與歐巴馬連任競選團隊、現在替拜登募款的人士告訴今日美國報，內部的意見交流訊息顯示大家嚇壞了，有人說非常失望；這些對話反覆出現的主題是，拜登會不會讓賢，讓民主黨可以在全國黨代表大會上另提他人。

若拜登棄選該由誰承擔大任，報導指出，金主們的名單中包含加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer），以及運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。