黨代表初選承諾支持 民主黨想換掉拜登並非易事

拜登總統在辯論會上表現令支持者失望，換拜聲浪再起。（美聯社）

拜登 總統在總統候選人辯論表現軟弱無力，民主黨 內一些人開始質疑是否該換掉他，11月總統選舉不由他擔任總統候選人。但拜登已贏得絕大多數州的民主黨內初選，黨代表承諾要支持他，副總統賀錦麗 無法自動取代拜登，其他有潛力的民主黨人也都面臨挑戰，除非拜登自願退讓，不然民主黨幾無可能換掉他。

美聯社28日報導，各州都已辦完總統初選；按民主黨黨規，除非拜登表示自己退選，不然他勝選的州，黨代表依然有義務在即將舉辦的全國代表大會上支持他。

拜登辯論結束後不久便在亞特蘭大市向支持者表示，無意退選；他的選戰陣營發言人希特(Lauren Hitt)講得更明白，「他當然不會退出」。

副總統賀錦麗是拜登連任選戰的搭檔，但不意味拜登退選她就能改副為正，自動名列總統候選人；拜登也不能下令，若自己突然決定退選，由賀錦麗取代他。

民主黨8月19日在芝加哥市辦全國代表大會，黨的全國委員會已宣布，在黨代表親身與會之前，要辦遠距唱名，正式提名拜登，只是確切日期尚未擇定。

假設拜登在8月的全國代表大會之前宣布退選，屆時，所有支持拜登並準備前往參加全代會的民主黨代表都將成為「未表態」(uncommitted)代表。這場大會本身就可能成為一場競選活動，恐怕引發民主黨內部分歧。

目前除了賀錦麗，其他已表態支持拜登2024年競選，只是心懷大志想在四年後競選總統的人有加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)等人；其他在2020年初選敗給拜登的候選人也可能躍躍欲試。

紐森(Gavin Newsom)多次被問到是否會考慮取代拜登代表民主黨競選總統，他認為民主黨不應更換人選。紐森指出：「我們的提名人是拜登，我期待於11月投票給他。」

另一個可能是，拜登在全代會過後才宣布退出，民主黨則必須再選出新的候選人。民主黨主席哈里森需要與民主黨各州州長和國會議員協商，才能填補空缺。

不過，到目前為止，拜登尚無退選的跡象。拜登幕僚說，競選團隊從不覺得僅因一場活動或一個晚上就能改變選情，團隊將持續努力爭取投票動向大致已經確定的選民。幕僚也說，拜登核心圈很習慣被人看扁，拜登2020年時就曾在民主黨初選被點名應該退出，「拜登是不會退的」。

保守派團體也揚言，如果拜登突然退選，他們要在全國提出訴訟，可能因由是質疑民主黨登上總統選票的候選人之合法性。

華府智庫布魯京斯研究所資深學人卡瑪爾克(Elaine Kamarck)表示，除非政黨明知牴觸憲法權利，例如按種族挑人，還辦理初選，不然各級法院一向置身各州初選事外；她表示，憲法規定得很清楚，提名某人來代表某政黨是政黨自己的事。