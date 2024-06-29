CNN民調：2/3肯定川普表現 紐郵民調：82%認拜登應退選

由CNN主辦的2024首場總統候選人辯論會，累計吸引5130萬人觀看，遠低於2020年首場辯論7310萬人。(美聯社)

針對首場總統候選人電視辯論會，有線電視新聞網(CNN)最新民調 顯示，相較於拜登 的軟弱無力，川普 表現冷靜克制，獲得67％肯定，使得原本尚未決定的選民轉為支持川普，還有高達82%認為拜登應該退選。

根據CNN最新民調，有67%觀眾認為川普表現較好，相較之下，只有33%肯定拜登的表現；而且辯論結束後，拜登支持度從37%繼續下滑至31%，川普的支持度為43%，與之前40%相差無幾。

同時民調也發現，川普辯論表現獲得共和黨支持者96%肯定，民主黨支持者只有69%認為拜登優於川普。

共和黨支持者有85%認為川普比拜登更勝任總統職務，但民主黨支持者只有53%認為拜登比川普勝任；同時民主黨支持者對拜登領導力的信心從之前54%下降至39%，相較之下，共和黨支持者對川普領導力的信心維持在69%，與之前73%沒有太多落差。

根據路透採訪13名「尚未決定」的選民，有10人形容81歲的拜登與川普一對一辯論的整體表現，軟弱且搖擺不定。

喬治亞州退休族、65歲的甘農(Gina Gannon)2016年票投川普，但是2020年改投拜登，她直言：「拜登一開始表現非常軟弱、猶豫，我擔心敵人會以這種方式看待拜登，我深感震驚、沮喪，我討厭看到美國總統在電視和世人眼前，表現如此不堪。」她說：「我現在堅決要投給川普。」

總體而言，48%觀眾表示只考慮投給川普；40%表示只會投票給拜登，還有2%表示仍在考慮，11%觀眾表示不會投給川普和拜登。

至於登記選民有高達81%認為這場辯論結果不會影響投票意向；另有14%表示會重新考慮；只有5%表示投票意願會改變。

更令人震驚的是，根據紐約郵報(New York Post)最新民調，有鑑於拜登首場辯論會表現慘不忍睹，有高達82%認為他應該退選，只有18%支持拜登繼續爭取連任。

據統計，由CNN主辦的2024首場總統候選人辯論會，累計吸引5130萬人觀看，遠低於2020年首場辯論7310萬人；有趣的是福斯新聞網(Fox News)轉播辯論會，有882萬人同步觀看，遠超過CNN的875萬人，收視率略勝一籌。