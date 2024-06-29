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民主黨沒人？川普諷：拜登不會退選 至少民調黨內第一

查核辯論中說法 川普公然說謊 拜登誇大渲染

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普在27日晚間舉行的首場總統大選電視辯論中謊話連篇，甚至聲稱2021年攻占國會的暴徒僅少數人，還說是被警察帶領進入的。(美聯社)
前總統川普在27日晚間舉行的首場總統大選電視辯論中謊話連篇，甚至聲稱2021年攻占國會的暴徒僅少數人，還說是被警察帶領進入的。(美聯社)

拜登總統與前總統川普27日晚間首場電視辯論，雙方都有某些偏離事實的言論。美聯社報導，川普聲稱攻占國會的暴徒僅有少數，還說是被警察帶領進入；拜登雖沒有公然說謊，卻常誇大渲染。

國會暴亂：川普聲稱群眾僅少數、被警察帶領進入，以及他想派1萬名軍人或國民兵維安，卻被眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)拒絕。事實上，國會受到攻擊時，裴洛西與參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)都曾請求軍方協助，包括國民兵在內。

稅務法規：川普說拜登想要加稅，讓民眾繳稅變成四倍。但拜登其實是讓年收入40萬元以下民眾避免加稅。

胰島素價格：拜登說現在胰島素價格已降至15元，不再是400元。然而，2022年「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act)為紅藍卡自掏腰包藥價開銷設定的上限是35元。

墮胎：川普指稱激進派想謀殺妊娠八個月或九個月的胎兒，甚至出生後的新生兒。事實上，殺嬰罪(Infanticide)在全美各州都犯法，沒有任何一州通過州法允許嬰兒出生後可以被殺害。

俄羅斯：華爾街日報記者格什科維奇(Evan Gershkovich)遭俄羅斯關押，川普聲稱，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)可能要求數10億元贖金，因為拜登每次都為人質釋放付錢。然而，毫無證據顯示普亭要求贖金，拜登政府的換囚行動也未涉及金錢交易。

新冠病毒：拜登指稱川普要民眾在手臂注射漂白水以治療新冠病毒，但川普當時的說法是，想知道是否可能把消毒劑注入肺部。

無證移民：川普指稱拜登邊境政策糟糕導致民眾遭到殺害，數十萬人湧進美國，入境美國之後則謀殺美國公民。聯邦調查局(FBI)並未針對兇嫌的移民身分不同列出犯罪統計，也無證據顯示無證移民在邊境地區或其他美國城市犯罪案例升高。

拜登 川普 俄羅斯

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