拜川辯論／拜登暴跌… 「換將人人有責」 美盟友恐向川普靠攏

川普在首場總統大選辯論占了上風，許多盟國開始向他靠攏，也有盟國為川普的不可捉摸而擔心。(路透)

拜登 總統27日在辯論中的難堪表現，震驚全球，不僅社會輿論開始呼籲他下台讓位，還促使美國部分最親密盟友向川普 靠攏，為他回歸總統第二任期預作準備。

在目睹拜登以結巴言語和沙啞聲線讓川普這廂信心大振後，全球各大媒體的負面評論毫不留情。

法國「世界報」(Le Monde)將拜登比喻為沉船，英國左傾「每日鏡報」(Daily Mirror)稱他的表現是「失態的惡夢」，德國 「圖片報」(Bild)的文章標題是「晚安，喬！」，「雪梨先驅晨報」(Sydney Morning Herald)稱「川普打敗拜登。民主黨無法靠拜登獲勝。」

前義大利總理倫齊(Matteo Renzi)任內曾與美國民主黨關係密切，他也在社媒平台X直言，「拜登做不來。」他還指出，拜登已光榮為美國效忠，「他不該承受任何不光彩結局；換將，人人有責。」

路透報導，隨著川普競選活動勢頭增強，日本和德國等國家都開始為川普可能的回歸「打底」。

「川普沒贏，但拜登可能已經崩盤，」日本前外交官、智庫佳能全球戰略研究所(Canon Institute for Global Studies)研究主任宮家邦彥(Kunihiko Miyake)表示，「與八年前不同，我們已有更充分準備，其他歐洲和亞洲盟友也是如此。不過，川普還是讓人難以捉摸。」

南韓智庫峨山政策研究院(Asan Institute for PolicyStudies)研究員李彼得(Peter Lee)表示，這場辯論讓川普重返執政可能性更高了。他預估，川普第二任期會再度強硬向盟友施壓，要求大家增加國防支出。

在歐洲，一位曾與拜登共事多年的前英國高級官員表示，他對拜登「身體狀況惡化」大感震驚，拜登的辯論表現正促使英國外交官為川普再次入主白宮後的前景，做更緊急的準備。

德國資深議員、聯邦議院外交事務委員會前主席羅特根(Norbert Röttgen)在X發文表示，「這個夜晚不會被忘記。民主黨必須重新考慮他們的選擇。德國必須全速為不確定的未來做好準備。」