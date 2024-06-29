拜川辯論／川普：拜登是中國操縱「滿洲候選人」

拜登、川普在首場辯論中，就課徵中國貨品關稅一事，互相爭功；中國官媒和民眾則抱著看熱鬧的心態，對兩人實際提到中國的議題，反而避而不談。(美聯社)

前總統川普 在辯論會上說，任內對中國祭出的關稅，拜登 總統上台之後不敢刪，因為拜登知道不能刪。川普批評拜登是遭到中國操縱的「滿洲候選人」(Manchurian candidate)，「他收中國的錢」。

川普說，如果拜登是個好總統，如果沒有遭到起訴，這回就不會出馬再次角逐總統選舉，而是在其他美好地點享受生活。川普說：「他會害我們捲入第三次世界大戰」。

川普說：「我們有美國史上最高額的赤字，我們有與中國的最高赤字，他收中國的錢，他是滿洲候選人。」

川普又說：「如果讓中國繼續做他們對我們做的事，我們將受制於中國。他們正殺死我們，喬(拜登)，你不能讓這樣的事發生。你在摧毀我們的國家。」

主持人提問年歲已高恐不適任的敏感問題，81歲的拜登回答，當初踏入政壇創下最年輕紀錄，成為美國最年長總統之後則有許多政績表現。

78歲的川普則說，擔任總統期間接受認知測驗，分數極佳。

川普與拜登接下來開始比較高爾夫球技與體能。川普突然說：「我們不要孩子氣。」拜登回批：「你才像個孩子。」

拜登在結辯時批評川普的稅務政策，呼應以經濟為主軸的選舉訴求，但則沒有提到民調專家認為最能凸顯與川普政策差別的墮胎 權，也未提到川普「封口費」案重罪定罪。

對於拜登和川普的首場辯論會，中國官媒看笑話的心態濃厚，尤其聚焦報導兩人的言詞攻詰及失態場面。官媒新華社報導：「二人就經濟政策、移民、墮胎權、外交政策、民主、種族、醫保等話題進行陳述，並展開『口水仗』，言辭激烈、情緒激動，甚至進行人身攻擊。」央視則稱，拜登拿川普的官司纏身說事，川普則拿拜登的年齡和健康狀況做文章。

兩人的各種揶揄詞彙則不斷衝上中國社群平台微博的熱搜榜，如「川普和拜登激烈交鋒」、「美媒發現拜登、川普沒握手」、「拜登說，這輩子沒聽過這麼多胡言亂語」等。不過，不管是媒體報導、還是網路輿論，對拜登和川普於辯論會觸及的中國議題似乎避而不談。

黨媒環球時報僅以一句「川普在辯論中還提到涉華關稅等話題，藉此攻擊拜登」，草草帶過。