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「川普扯謊但至少能聽懂」美盟邦向拜登皺眉頭 對拜川辯論看法曝光

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登與前總統川普首場辯論會交鋒。 （美聯社）
總統拜登與前總統川普首場辯論會交鋒。 （美聯社）

美國總統拜登與前總統川普27日在首場辯論會交鋒，Politico報導，全世界都在看，而且感到尷尬（cringed）。

外國外交官跟官員特別對拜登的表現表達失望，甚至感到擔憂。雖然川普發表了典型的奇特言論，拜登的看似虛弱卻更加突出。一些人暗示，對他是否已準備好身為核武超級大國領導人的第二任期感到擔心。

外籍官員與外交官獲准匿名以討論敏感議題後受訪；擔任此類崗位的人士通常避免評論其他國家內政。一位西方外交官表示，「川普撒了彌天大謊，另一方面，我們至少明白他說了什麼，或許我們正在親眼目睹（拜登的）轉折點」。

報導指出，一些反應事關期望。國際官員與外交官已準備好川普滔滔不絕講假訊息，但他們曾希望拜登會展現得更強大、更加有活力。辯論結束，一些人質疑拜川兩人是否適合領導。

一位歐洲外交官發的簡訊寫道，「國際上看來，這對美國的形象不佳」。另一位歐洲外交官表示：「外交政策的辯論膚淺，拜登無法提出他的事例，川普則誇大其辭。」

Politico指出，總統大選首場辯論就在拜登將接待西方各國領袖，赴華府舉行北約75周年峰會2周之前登場，原本他與團隊希望藉機展現他對聯盟的領導力，建立可靠的政治家形象，但他在辯論的表現可能讓計畫泡湯。

多位外交官指出，川普似乎比拜登更有活力，即使在歪曲事實，講話也更清晰。一位非洲外交官說，「老實說，他看上去愈來愈像是我們可以做生意的傢伙」。

川普宣稱自己會在仍是總統當選人時解決俄烏戰爭，許多人則表示懷疑。一位歐洲政府顧問說，「我不確定這代表什麼意思」。不過，外交界在辯論夜主要討論拜登表現得多麼僵硬疲倦。一位歐洲官員表示，「拜登老了不是秘密，他正顯露出他的年齡」。

美國總統、民主黨總統候選人拜登27日出席在喬治亞州亞特蘭大舉辦的總統選舉辯論會。...
美國總統、民主黨總統候選人拜登27日出席在喬治亞州亞特蘭大舉辦的總統選舉辯論會。（路透）

拜登 川普 北約

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