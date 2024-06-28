避搶辯論風頭？最高院推遲至7月宣判川普豁免權案

川普還有一個能否刑事豁免案等待最高法院審理，該案可能會延到7月裁決，避免影響拜川的電視辯論。（美聯社）

前總統川普 「封口案」審結，但還有三起刑事案等候審理，包括能左右大選的串謀推翻2020年大選結果、即2021年1月6日國會暴亂案，這又引發川普提出具有刑責豁免權的問題。

如果川普勝訴，則他串謀推翻選舉結果的重罪就會終止審訊。即使最高法院裁定他不享有豁免權，仍須在6月底前裁決，因為需要發還原訟庭審理，在時間上才可趕及在9月或10月，即11月大選前審訊國會暴亂案。

但根據最高法院官方網站最新公布，相關裁定已無法趕在6月底前宣布，大法官 肯定延至7月1日或之後才宣布對此案的意見，另外，目前還不清楚會否安排額外的時間給法官公布意見。

最高法院通常會盡力在每年6月底之前，作為對所有案件提出裁決意見的最後期限，在最近的紀錄裡，只有在疫情流行期間錯過這一期限。不過，並沒有規定要求最高法院法官一定要遵守正常的最後期限。

6月28日是最高法院6月份工作的最後一天，但首席大法官羅伯茲(John Roberts)並未公布這一天是公布對此案意見的日期，換言之起碼延後到下周一(7月1日)。

外界相信，最高法院法官會在下周四(7月4日)美國獨立紀念日前完成這項工作。因為其中一名法官戈薩奇(Neil Gorsuch)計畫在7月中旬到葡萄牙為喬治梅森大學講授兩星期的課程。

有意見認為，最高法院沒有趕在周五(28日)前公布川普是否有刑責豁免權，是為了避開川普與拜登 的辯論風頭。

然而愈晚判決對川普愈有利，勢將國會暴亂案延到11月大選後審理，屆時若川普贏得選舉，在任總統就不能被起訴，到時案件又起變數。