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拜登首辯遲鈍引發民主黨恐慌 黨內掀「換登」聲浪

總統辯論首戰 照常講幹話的川普vs.偶爾呆滯口吃的拜登

分歧無所不在 歷史性辯論將重塑大選方向

編譯莊瑞萌／綜合報導
拜川27日再度重演2020年電視辯論場景，一言一行都會影響選民觀感，甚至影響選舉結果。（歐新社）
拜川27日再度重演2020年電視辯論場景，一言一行都會影響選民觀感，甚至影響選舉結果。（歐新社）

CNN報導，27日的辯論會首度由現任與前任總統在數百萬觀眾面前正面交鋒，時間也比黨代表大會更加提前。此時的美國，國內民眾正面對高物價而焦頭爛額，各界也在激烈討論墮胎問題，兩位候選人激烈交鋒之餘，背後移民與外交政策的嚴重分歧更是隨處可見。

自甘迺迪(John F. Kennedy)與尼克森(Richard Nixon)在1960年競選時進行首次電視辯論以來，美國經歷了數次戰況緊繃的選舉，這些選舉讓國家走上了迥然不同的道路，但今年選舉風險更甚以往，因為川普有意以選舉舞弊為由破壞權力和平移交，並承諾當選後將在任內發動前所未有的個人復仇。

拜登與川普27日在亞特蘭大舉行的總統電視辯論會備受外界關注，預計川普將主攻拜登任內移民政策與經濟表現欠佳，拜登則有意引導觀眾讓川普上任，過去的強人與「混亂」恐將重現。

消息人士指，拜登將以最直接的方式說明他所認為的川普就是法治與民主的威脅，並將川普支持者在2021年1月6日在國會山莊發動的暴動定義為「嚴重破壞」、畫時代的重大事件。一位接近拜登的消息來源便如此形容，「威脅的化身即將回歸。」川普的強人傾向，尤其從他向最高法院主張總統擁有幾乎無限的權力以及在移民、經濟與外交政策提出許多嚴苛的新策略來看，他的連任可能會帶來巨大動盪。

除此之外，拜登也預計會在墮胎問題上猛攻川普以及其對外國獨裁者的欽佩。反觀川普則表示，拜登帶領的美國正飽受失控的移民、犯罪猖獗與痛苦經濟難題困擾。

兩位候選人自然也希望自己辯論時不會出現失言或怪異動作，例如2000年，前副總統高爾(Al Gore)在對手說話時嘆氣以及1992年布希(George H.W. Bush)看表的舉動都成了失掉競選的標誌，加上現在社群媒體風行，這種風險就更大。

密西根大學(University of Michigan)的卡爾(Aaron Kall)認為，「愈接近選舉，辯論影響選舉的可能性就愈大，」「很多時候，這些失誤會加深對於某位候選人先前既有的刻板印象。」對拜登來說，代表不能出現年老失智的跡象，而川普則不應情緒發作，否則就坐實了拜登給予他暴君的形容。

負責拜登辯論的前白宮幕僚長克萊恩(Ron Klain)的座右銘之一便是，「你隨時有可能輸掉辯論，但想贏只能把握前30分鐘。」因此，預計拜登會首先提出最重要的觀點來吸引觀眾。

由於川普曾暗示拜登將依賴藥物提神，總統候選人指控對手服藥在過去時代前所未聞，因此，川普這種非傳統的做法代表他任內四年所發生的混亂、分歧與攪擾，在當選後將再重現。歐巴馬前演講撰稿人舒普拉特(Terry Szuplat)曾表示，成功的辯論表現能清楚地講述國家目前的狀態以及未來的發展方向，這場辯論將是拜登與川普兩人向外界自我證明的良機。

拜登總統利用辯論前的時間，在亞特蘭大與支持者握手。（美聯社）
拜登總統利用辯論前的時間，在亞特蘭大與支持者握手。（美聯社）
川普搭乘他的專機抵達，準備與拜登進行歷史性的電視辯論。（路透）
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拜登 川普 移民

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