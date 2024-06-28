經濟政策對比：拜登盼助中產階級 川普恐促長通膨

拜登強調他的拜登經濟學，要建更多廉價房、降藥價、減學貸，主攻中產階級。（歐新社）

拜登 總統向選民爭取再做四年的機會，經濟政策是訴求重點，希望為中產階級減輕壓力，具體項目包括降低基本開銷、擴建平價住宅、對富人加稅等。前總統川普 則說，如果能夠再次執政，將對所有進口商品至少加徵關稅 10%、以全面關稅取代所得稅、加強查緝無證勞工等。華盛頓郵報分析，專家指出，川普某些經濟提議恐讓通膨升高，傷害勞動市場。

報導指出，拜登的經濟提議只有民主黨在11月大選同時拿下參、眾兩院多數席次的情況下才能落實，拜登競選團隊希望說服選民目前經濟表現已相當良好，就業市場蓬勃，通膨降溫，經濟持續保持穩定成長。但通膨高漲延續三年以來，加上高利率壓力，讓許多民眾對於經濟榮景的說詞缺乏切身感受。

川普選舉團隊上周批評拜登在利率已經極高的情況下，還將推出「有史以來最大手筆加稅」，並說川普將為所有美國人減稅，振興美國能源產業好讓通膨下降、降低生活開銷、償還國債。

拜登經濟政策重點包括：降低包括胰島素及吸入器等處方藥品基本開銷、開放俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)每年為至少50種藥品議價，興建並保留共計200萬棟平價住宅，獎勵地方政府推動土地重劃與地目變更，禁止企業為百萬年薪員工薪資開銷成本申報聯邦稅抵扣，企業稅稅率則調高到28%。拜登2020年大選期間承諾減輕學貸壓力，但某些豁免學貸計畫卻被最高法院擋下。

川普先前曾說，要把中國進口商品關稅最高調至60%，如此一來從2026年至2035年之間可讓政府稅收增加2兆，但也將對價值5兆元的商品提高價格。川普曾表示他打算為美國經濟建一道「保護環」，包括對所有進口商品課徵至少10%的關稅，這項計畫將針對逾30億元的年度貿易。

川普6月中旬與共和黨眾議員會面時，提到以全面關稅取代所得稅，但未說明實施細節。不過這項計畫可能打亂美國經濟，同時提升最有錢美國人的財富。