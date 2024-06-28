白人老化、西語裔人口增長 牽動政治板塊

西語裔人口持續成長，在政治上力量強大，圖為喬州民主黨候選人動員西語裔選民。(美聯社)

華爾街日報27日報導，人口普查 局(US. Census Bureau)最新統計資料顯示，隨著戰後嬰兒潮世代年歲增加，出生嬰兒人數減少，美國人口普遍趨於高齡化，只有西語裔社區持續增長；西語裔人口增加不僅推動全國人口維持微幅成長，還讓某些原本可能面臨停滯的都會區獲得發展。美國政治板塊可能因為西語裔選民增加而出現變化。

統計顯示，截至2023年7月1日為止的一年之間，西語裔人口約增加116萬人，占全國總人口成長的70%，全美共計約有6500萬西語裔民眾。美國總人口在同期之間成長不到1%，來到將近3億3500萬人。

人口普查局資料顯示，西語裔人口成長當中約有三分之一來自無證移民 抵達美國，大約43萬7000人，另外三分之二則是因為西語裔社區出生人數遠遠超過死亡人數。

西語裔人口增加讓費城、密爾瓦基、鹽湖城、肯塔基州路易維爾(Louisville)等都會區獲得改變。這些地區的非西語裔人口明顯下降，西語裔人口的強勁成長則足以彌補人口流失。相同狀況也出現在佛羅里達州的邁阿密-岱德郡(Miami-Dade County)、布羅瓦郡(Broward County)。

報導指出，西語裔人口普遍年輕，平均每四人當中就有至少一人年齡在18歲以下，未來幾年甚至未來數十年，美國政治板塊可能出現變化；拉丁裔選民近幾年轉為支持前總統川普，對拜登總統支持降低。

在2020年人口統計當中，墨西哥 出生或有墨西哥血統的墨西哥裔，在西語裔人口當中占比最大，將近58%。委內瑞拉裔人口則急起直追，部分原因在於委內瑞拉無證移民大量增加。具有哥倫比亞或宏都拉斯族裔背景的人口，各自在十年一次的全國人口普查當中首度突破100萬人。