華府觀察／保衛台灣戰略 拜登「模糊得用力」 川普「模糊得到位」

拜登和川普的總統辯論，對保台策略仍然模糊。圖為台灣空軍的美製F-16戰機起飛。(美聯社)

幾個正處於衝突的地緣政治，是拜川辯論無可迴避的焦點。對美中台關係而言，任其中一位成為未來四年的美國總統，如何「抗中」，如何「保台」，兩位候選人的措詞都將動見觀瞻，甚可藉此預示未來四年的美中台三邊關係，將是全球華人最關注的焦點。

拜川辯論很大可能觸及「保台」議題，根據以往發言紀錄，預料現任總統拜登 和前總統川普 會繼續維持其「戰略模糊」立場，不對出兵保台做出具體承諾。

台海的安全在中國軍力成長、晶片 供應，以及維持關鍵產業供應鏈的威脅下，其重要性更顯急迫。華盛頓郵報專欄作家羅金(Josh Rogin)認為，這兩位準總統候選人應該要對「若北京犯台，你會派美軍介入嗎？」表態。

根據以往紀錄，拜登自2021年就任總統以來，四度在接受提問時，表示會以軍事捍衛遭受北京侵略的台灣。這是美國自1979年與中華民國斷交以來，美國政府首度打破模糊，表達如此明確的立場，而且是由總統表態。

北京侵略台灣的可能情景以及美國採取的回應，成為對總統候選人們的必考題；時代雜誌(TIME)在訪問川普和拜登時，都拋出這項問題。

拜登說，美國不尋求台灣獨立，如果中國試圖片面改變現狀，美國也不會不防衛台灣；不排除要動用美國的軍事力量，這和派遣陸、海、空軍力到台灣有明顯差別。有些人說，拜登這個月第五度保證捍衛台灣，這點有爭議空間，對比於過去四次直接簡短的Yes，拜登這次可說是「模糊得很用力」。

川普則說，這問很多次了，但他總是拒絕回答，因為不願自掀底牌；川普說，「中國很清楚我的答案，但他們也要知道，像是那種事並不容易達成」。川普的「模糊很到位」，十足商人精算利益和提高交易價格的口吻。

川普狂言不止於此，他會對曾經的「超硬辦公桌」繼續施加高額關稅，不滿口中的「筆尖」搶走美國晶片生意，揚言早該對台灣徵收關稅。華盛頓郵報日前報導，川普在募款活動中稱，若中國在他任內入侵台灣，他會轟炸北京作為回應；對此，中國國防部斥這種言論「喪心病狂」。

拜登若連任，他的第二任期大約會維持美中鬥而不破的基調，在護欄內建構雙方交往基礎，並持續對台灣的安全提供支持；在美國盟友的加持下，台海議題國際化應不成問題；美國對台灣的支持也會繼續停留在實質層面，不太可能出現象徵意義的突破(例如駐美代表處更名為台灣代表處)。

川普第一任不愛盟友這張牌，更多的是單打獨鬥，在執政末期甚至「一天一中國」地出新招，打出的台灣牌也都在象徵意義上挑戰北京底線。若川普重返白宮，對美中台的政策恐怕都會有一番檢討，福禍相倚，台北和北京都必須要提高警戒。

美中台關係之敏感，對美國乃至國際社會都至關重要，下棋人的一念之差，也許可能徹底改變整場賽局；尤其這不不僅是影響兩個人的賽局，而是牽一髮動全身的世界大棋盤。