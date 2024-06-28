拜川辯論前 美中副外長通話：維持溝通管道暢通

副國務卿坎伯（Kurt Campbell）。(本報資料照片，華盛頓記者張文馨攝影)

總統辯論美東時間27日晚間9時登場，美中關係成為辯論主題之一。副國務卿坎伯(Kurt Campbell)27日稍早與中國外交部副部長馬朝旭通話，重申兩國維持溝通管道暢通，坎伯也對馬朝旭強調維持台海和平與穩定的重要性。

國務院 轉述兩人會談重點，發言人米勒(Matthew Miller)表示，這是維持美中溝通管道暢通，以及負責任管理雙邊關係的努力之一；兩位副外長討論了重要的雙邊、區域及全球議題，包含美中合作及分歧的領域。

米勒表示，坎伯嚴重關切中方在南海(包含仁愛暗礁)破壞穩定的行動，並重申美國支持航行與飛越自由，也支持以符合國際法的方式和平解決爭端；坎伯對中方表示，美國依據美菲共同防禦條約，對於菲律賓的承諾依然堅定如鐵(ironclad)。此外，米勒轉述，坎伯在對話中強調維持台海和平與穩定的重要性。

坎伯也重申，關切中方對俄羅斯國防工業的支持，美中還討論了朝鮮半島的挑戰。

華盛頓郵報21名專欄作家提出可能左右未來四年的美國政策問題，包括是否於中國犯台時出兵介入。拜登 數次表態將協防，川普 則不願講明。日經亞洲指出，有別於拜登態度明確，川普執政期間在台海問題上缺乏一致性。

華郵邀請為「意見」(Opinions)專欄撰文的作家提出「沒有簡單答案」的內政、外交及貿易等議題大哉問。關注台海局勢的羅金(Josh Rogin)寫道，這兩位準總統候選人應回答「如果中國進攻台灣，你會派美軍介入嗎」？

羅金說，派遣美軍保衛台灣可能會引發與中國更大規模的戰爭，並使美國主要區域盟友捲入，但若未能阻止中國強占台灣，可能對全球民主帶來危險後果。

羅金表示，直球回答這個問題，將牽動美國是否放棄數十年來的「戰略模糊」政策。拜登數次表示，如果中國侵台，他將派遣美軍援助台灣。但具體細節不明確。美國援台是否會類似拜登對烏克蘭的支持，包括提供武器及經援，但不派美軍？「這種策略在台灣是行不通的」。

日經亞洲報導，部分分析師認為，川普並不關心台灣主權，而是將台灣作為要求中國讓步的籌碼。另一派評論員認為，川普模糊立場是刻意為之。川普卸任後在去年7月接受福斯新聞網專訪提到，他第二任期不會表態是否保護台灣免於中國侵略，因為明確表態會限制可能選項，「如果我回答這個問題，會讓我在談判中處於劣勢」。

至於川普可能的第二任期對台政策，其任內國安顧問歐布萊恩近來在外交事務雜誌撰文，一方面建議邀請台灣參加一年一度的環太軍演，但又表示，如果台灣希望得到美國支持，就應該做得更多，包括增加國防開支和擴大徵兵。