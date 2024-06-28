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總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

拜登、川普總統大選首辯90分鐘 華郵整理5大看點

編譯徐榆涵／即時報導
拜登總統與前總統川普再次同台舌戰。（歐新社）
拜登總統與前總統川普再次同台舌戰。（歐新社）

拜登總統對上前總統川普的首場大選辯論結束，華盛頓郵報整理5大看點，帶你一起看懂。

1.拜登表現差強人意

相較於拜登3月發表國情咨文演說時活力滿點，此次辯論表現就沒那麼強勁，在某些方面甚至可以說是徹頭徹尾的粗糙。

拜登聲音沙啞、聲音相對缺乏活力或變化，講話和總結論點時也結結巴巴，像是他在提及有關醫療保健觀點時，也未能在時間結束前呈述完畢。

在辯論後期，拜登試圖變得更激進，批評川普是「傻瓜和失敗者」，但這並未替他加到太多分。

辯論結束後不久，民主黨人及前白宮高階助理也紛紛哀嘆，拜登表現「令人非常失望」，開始對拜登參選資格感到憂心。

2.談國會暴亂 才讓拜登撿到槍

當辯論議題轉向民主、1月6日國會暴亂案和川普官司問題時，拜登才卯起來猛攻，強調川普是重罪犯，並提及他與色情片女星發生性關係和在公共場所猥褻女性，還認定是川普鼓吹川粉闖入國會。

對此，川普沒有做出很完善的回應，僅否認未鼓動支持者闖入國會，並澄清自己沒有睡過色情片女星。

儘管如此，截至目前，川普在曼哈頓遭定罪一事似乎未對他選情造成太大影響，儘管拜登希望將本屆大選營造成對川普的公投，但大部分辯論焦點都落在拜登身上。

3.川普發表許多錯誤言論

這一點都不稀奇，川普發言經常包括一些虛假和誤導性言論，包括聲稱拜登限制胰島素成本、民主黨州會在嬰兒出生後予以處決、他任內沒有發生恐怖攻擊、拜登希望將稅收增加4倍以及拜登起訴他等。

4.辯論平舖直述 沒有戲劇性效果

由於辯論現場沒有觀眾，且麥克風設有靜音功能，兩人似乎都明白，在輪不到他們說話時發言沒有任何好處，因此這次看不見兩人唇槍舌戰的畫面，避免重演4年前互相搶話和互罵的鬧劇。加上現場沒有觀眾，代表兩人也沒有被激起表演慾。

目前尚不清楚這次新形式的辯論是否效果更好，只能說似乎不太能引起選民對這波選戰的興趣。

5.川普在墮胎立場罕見表態

川普一直避免在墮胎議題上站穩立場，僅稱應交由各州決定，但在辯論上他罕見正面回應，稱他同意最高法院最近關於墮胎藥的裁決，不會阻攔。

本月稍早，最高法院駁回一項質疑食品和藥物管理局（FDA）監管墮胎藥美服培酮（Mifepristone）方法的訴訟，並做出裁決，繼續允許在沒有醫生親自就診的情況下，將藥物郵寄給患者。

拜登 川普 墮胎

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