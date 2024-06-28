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短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

拜登稱川普「被定罪的重罪犯」 川普回批「杭特也是」

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

聯合報／編譯張佑生
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）
川普（左）與拜登（右）在總統大選辯論會激烈交鋒。（美聯社）

總統大選第一場辯論落幕。一個大哉問是：美國選民要的是一個結結巴巴但說的是實話，還是口才辨給但滿口謊言的候選人當總統？

前者是拜登。尋求連任的最大挑戰是四年前投票給他的選民，許多人不相信以他的高齡能夠再做四年總統。辯論會上半場對拜登像是酷刑，觀察家不免質疑民主黨為何強烈支持辯論。照這種表現，原定月在ABC新聞網的第二場辯論是否會如期舉行，充滿變數。

兩人在第一場辯論提到俄烏戰爭和以哈戰爭，但是沒有觸及台海議題，美方是否出兵協防台灣，尚無答案。

辯論進行到三分之一的時間後，拜登陣營傳出他罹患感冒的訊息，實在不是時候。拜登在辯論會陳述的主張，很多在最近的競選場合都發表過，但是辯論會上模糊沙啞的聲音，只會讓選民對他的高齡問題疑慮加深。

這場辯論是1960年以來最早登場的總統辯論，過去都是在9月。拜登陣營主張提前舉行，主要考量是民調落後，希望藉此逆轉情勢。但這是場豪賭，辯論會進行的形式讓拜登潛在的缺點在電視螢幕前展露無遺。照結果看，拜登陣營這把是賭輸了。

甚至有政治觀察家批評，拜登的表現即使沒有明列歷屆總統辯論最差，至少也是「名列前茅」。拜登陣營看到老闆上半場表現巍巍顫顫，坦承開局不理想，但團隊並未陷入恐慌，辯論前30分鐘基本由川普主宰。

然後，拜登逐漸找回節奏，展開反擊。總結經驗，拜登陣營認為老闆在墮胎議題，俄烏戰爭、國會暴動的回應，都優於川普，稱川普為遭定罪的重罪犯（convicted felon）更是重擊川普。川普的很多說法都充滿誤導甚至並非事實，但他說來臉不紅氣不喘。

有觀察家認為，辯論會結束後，唯一可以確定的是厭惡雙方的選民都增加了，英文叫做double haters。這群人對於二個老白男11月二度對決，非常感冒，但也無可奈何。

拜登 川普 投票

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