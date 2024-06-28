我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

網媒爆料：米雪兒不滿拜登家族讓閨密布爾受委屈 拒助選

記者王若馨／綜合報導
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左二)據傳因不滿拜登總統(右一)家族害她的閨中密友、杭特‧拜登的前妻凱薩琳‧布爾受委屈，所以不願為拜登總統競選連任站台。(歐新社)
前第一夫人米雪兒．歐巴馬(左二)據傳因不滿拜登總統(右一)家族害她的閨中密友、杭特‧拜登的前妻凱薩琳‧布爾受委屈，所以不願為拜登總統競選連任站台。(歐新社)

網路媒體Axios於27日獨家報導指出，兩名知情人士表示，前第一夫人米雪兒．歐巴馬(Michelle Obama)不滿拜登家族害她的閨中密友，即杭特‧拜登(Hunter Biden)的前妻凱薩琳‧布爾(Kathleen Buhle)受委屈，所以不願為拜登(Joe Biden)總統競選連任站台。

自拜登展開競選活動後，前總統歐巴馬(Barack Obama)總是單槍匹馬為拜登助選，卻不見米雪兒的身影。

米雪兒也沒有在社群媒體為拜登拉票，她似乎只專注於動員選民登記。

知情人士告訴Axios，2020年拜登成為總統候選人時，米雪兒起初也不願幫他助選；在民主黨私下遊說、跟她解釋袖手旁觀的後果堪虞後，米雪兒才同意出席拜登造勢活動。

即使從未競選公職，米雪兒向來是民主黨中最受大眾歡迎的人物之一。

米雪兒在歐巴馬入主白宮期間，與布爾成為好友；她私下告訴其他人，她覺得布爾在拜登家遭受了很多委屈。

布爾當時須處理杭特‧拜登的吸毒問題與婚外情，而拜登家族卻指責布爾沒有幫忙掩蓋家裡的醜事。

Axios還披露，歐巴馬2017年在拜登家鄉德拉瓦州參加募款活動時，私下將拜登家的情況描述成「奇怪的狗屎」。

歐巴馬辦公室起初婉拒對這個說法置評，後來否認他說過這樣的話。

不過，在拜登選情吃緊的情況下，民主黨仍希望能說動米雪兒這個催票機；兩名知情人士告訴Axios，白宮與米雪兒的助手最近私下會面，討論了讓米雪兒參與拜登競選活動的具體方式。

杭特‧拜登 歐巴馬 民主黨

上一則

中國兩前防長李尚福、魏鳳和 同日遭除黨籍軍籍、撤上將軍銜

下一則

華府觀察／保衛台灣戰略 拜登「模糊得用力」 川普「模糊得到位」

延伸閱讀

辯前民調：民主黨人盼拜登更強硬 共和黨人盼川普有禮貌

辯前民調：民主黨人盼拜登更強硬 共和黨人盼川普有禮貌
川普預告辯論策略：攻擊杭特 惹怒拜登

川普預告辯論策略：攻擊杭特 惹怒拜登
大選首辯倒數1小時 拜登社群PO影片 批川普不適任總統

大選首辯倒數1小時 拜登社群PO影片 批川普不適任總統
圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登

圖輯／辯論9時登場 2「I」單字挑戰拜登

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
2024美國總統大選的首場電視辯論會，於美東時間27日晚間9時展開，拜登總統與前總統川普再次對決。（截自CNN直播）

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

2024-06-27 22:50
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20

超人氣

更多 >
「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…

「顏心記」片酬曝光？ 羅雲熙瘦成「紙片人」挨轟 卻不影響身價…
華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打

華女光天化日下 在曼哈頓遭人用球棒痛打
辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒

辯論不斷更新／拜登：小我3歲但能力差多 川普：我認知測試成績棒
選購成熟清甜的西瓜 農民教你

選購成熟清甜的西瓜 農民教你
3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友

3星座最易走上人生巔峰 摩羯默默賺大錢、他們最懂交友