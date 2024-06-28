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總統大選首辯 CNN民調：2/3選民認為川普獲勝

短評／拜登的辯論豪賭輸了 上半場「結結巴巴」像酷刑

1956年美國首場電視轉播總統辯論 2女將代打

記者胡玉立／綜合報導
1956年11月4日民主黨元老愛蓮娜·羅斯福(左)和緬因州共和黨參議員瑪格麗特·蔡斯·史密斯(右)舉行的那場由電視轉播的辯論，被公認為兩黨候選人由女性代理人「代打」的總統大選辯論。(取材自聯邦參院官網)
1956年11月4日民主黨元老愛蓮娜·羅斯福(左)和緬因州共和黨參議員瑪格麗特·蔡斯·史密斯(右)舉行的那場由電視轉播的辯論，被公認為兩黨候選人由女性代理人「代打」的總統大選辯論。(取材自聯邦參院官網)

1956年11月4日美國首度透過電視轉播的那場總統辯論會，也是在中東戰爭和俄羅斯入侵鄰國的背景下舉行。參加那場辯論的兩位著名美國政治人物，都是女性；她們是民主黨元老愛蓮娜·羅斯福(Eleanor Roosevelt，小羅斯福總統夫人)和緬因州共和黨參議員瑪格麗特·蔡斯·史密斯(Margaret Chase Smith)；她們其實是「代打」。

在那仍是黑白電視的年代，羅斯福和史密斯上的是哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目；她們分別擔任民主黨挑戰者史蒂文森(Adlai Stevenson)和共和黨總統艾森豪(Dwight D. Eisenhower)的「代打」。四年後，甘迺迪(John F. Kennedy)和尼克森(Richard M. Nixon)舉行了另一場更著名的電視辯論，是總統候選人首次公開較勁。

愛蓮娜·羅斯福的丈夫小羅斯福總統(Franklin D. Roosevelt)此時已過世十餘年，但羅斯福夫人一直是民主黨重量級人士，也是前伊利諾州州長史蒂文森的重要盟友。史密斯1950年曾在參院發表「良心宣言」，譴責參議員麥卡錫(Joseph McCarthy)的反共策略，贏得讚譽，外界還猜測她可能是副總統候選人。那場半小時的電視辯論，提問者全是白人男性，他們稱羅斯福和史密斯是「迷人的女士」。

儘管時代有別，但1956年那場辯論中談到的重大議題，對今日的美國來說仍然很熟悉。辯論轉播之際，以色列10月底入侵埃及，英法準備控制蘇伊士運河，戰爭幽靈籠罩中東，蘇聯軍隊開進匈牙利，因為克里姆林宮支持的共產主義政權，在布達佩斯遭到反對並出現起義。

根據傳記作者說法，羅斯福從一開始就主導辯論，她指責艾森豪政府未能阻止中東衝突迅速蔓延；史密斯則為政府處理危機方式辯護，指艾森豪總統已盡力讓以色列安靜下來，與埃及和平共處。大選日當天，艾森豪獲勝，順利邁入總統第二任期。

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