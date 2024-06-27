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辯論直播／川普：俄羅斯俄羅斯… 拜登：沒聽過這麼多廢話

「川普會衝過STOP標誌」共和黨團隊：關麥沒用

經濟交鋒 拜批川為富人謀福利 川轟拜幫無證客製造就業

記者顏伶如／即時報導
第一場總統大選總統電視辯論登場，也是首次現任總統與前任總統再次對決。拜登總統（右）與前總統川普（左）先交鋒經濟議題。（美聯社）
第一場總統大選總統電視辯論登場，也是首次現任總統與前任總統再次對決。拜登總統（右）與前總統川普（左）先交鋒經濟議題。（美聯社）

距離大選剩四個多月，拜登總統與前總統川普27日晚間參加有線電視新聞網(CNN)舉辦的首場電視辯論，表現優劣牽動選情發展，一舉一動都被放大解讀。拜川辯論一開始即對邊境管控、無證客及墮胎權等議題交鋒。主持人提問選民覺得現今經濟比川普執政期間更糟糕，拜登說川普執政只為富人謀福利，川普則說拜登只幫無證客製造就業機會。

81歲的拜登民調低迷，必須說服選民確有能力克服挑戰再做四年，78歲的川普則要擺脫「封口費」案遭重罪定罪的陰影，爭取重返白宮東山再起。2024年大選創下美國史上兩黨候選人最高歲數紀錄。兩人上台就定位後並未握手。

川普說，拜登領導下美國在國際社會不再受尊重，像個第三世界國家。川普說，若執政不會禁止墮胎藥，但「重點是要當選」。

1988年以來，總統大選辯論會均由「總統辯論委員會」(Commission on Presidential Debates)舉辦，今年打破傳統改由一家電視台主辦。為避免2020年辯論時搶話混亂，雙方競選團隊都同意攝影棚內沒有現場觀眾，未輪到發言的候選人麥克風靜音。90分鐘辯論全程僅進兩次廣告，廣告時間候選人禁止與幕僚互動。

路透社分析，拜登與川普連續數月支持度不相上下，兩人都有機會利用辯論尋求突破，卻同時承受壓力，必須展現議題熟稔度，避免口誤。

川普在辯論會前約3個半小時搭機抵達亞特蘭大，並透過社群媒體發文，透露前任內閣官員對辯論攻防的建議。拜登則在亞特蘭大下榻飯店為辯論做最後準備。

川普除了身為前任總統，還有遭到重罪定罪的身份，面臨企圖推翻2020年大選結果等聯邦罪名起訴。川普迄今仍聲稱2020年因為大規模選舉舞弊而落敗，若再度執政將對政敵展開清算。路透社分析，拜登多次主張川普危害美國民主，川普必須服尚未決定投票動向的選民，如果當選並不會對民主造成道德威脅。

共和黨陣營批評拜登年事已高，不再適任，如何呈現強而有力的表現，是拜登在這次辯論的一大考驗。拜登幕僚說，拜登將針對川普限縮墮胎權發動猛攻，向選民強調川普危害民主常規，2017年至2021年執政期間狀況不斷。

拜登團隊在辯論會之前以7位數字手筆推出競選廣告，主打訴求為川普二次執政的危險。

川普 拜登 墮胎

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