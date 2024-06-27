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誰才是民主威脅？國會暴亂可能成拜川辯論焦點

編譯羅方妤／即時報導
總統拜登（左）和前總統川普（右）。（美聯社）
總統拜登（左）和前總統川普（右）。（美聯社）

拜登總統和前總統川普第一場總統大選辯論將於美東時間27日晚間9時登場，各界預期移民、通膨和雙方臨場表現將是看點。除此之外，美國廣播公司（ABC News）報導，ABC News/益普索（Ipsos）上月民調顯示，「保護民主」是選民最關心的四個議題之一。ABC News還指出，拜登和川普預計會將2020年大選2021年1月6日國會暴亂作為競選核心，但觀點截然不同。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

保護民主是拜登競選連任的活躍主題。他的團隊將川普描繪成對於美國建國原則的威脅，並形容即將來臨的大選是為美國「靈魂」而戰。隨著川普近期和共和黨人聚集在國會大廈不遠處計畫第二任期議程，拜登競選團隊就發布了一段30秒的廣告，內容充滿國會暴亂當天親川普暴徒襲擊的畫面。廣告旁白表示：「沒有什麼比我們的民主更神聖。而川普已準備好將這一切燒毀。」

同時，川普正準備反駁拜登，說他「才是民主威脅」，並指控拜登將政府和法律體系作為武器起訴政敵。他也持續錯誤聲稱2020年大選有詐欺行為。儘管這項說法已被先前他自己政府的官員，包括時任司法部長巴維里揭穿。

ABC News指出，川普將國會暴亂事件作為競選口號，聲稱若當選將特赦一些因這起事件被指控和定罪的人，還說他們是「愛國者」、「勇士」，甚至是「人質」。

此外，川普上月告訴「時代」雜誌，他認為自己會贏得大選，消滅政治暴力發生的可能。

但如果沒有贏呢？川普：「看情況再說。」

川普 拜登 勇士

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