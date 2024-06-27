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美總統大選非勝負難料？知名分析師：川普勝率近66%、拿287張選舉人票

編譯周辰陽／即時報導
這張組合照攝影於南卡羅來納州的哥倫比亞，左為2月24日時的前任總統川普，右為1月27日時的現任總統拜登。（美聯社）
這張組合照攝影於南卡羅來納州的哥倫比亞，左為2月24日時的前任總統川普，右為1月27日時的現任總統拜登。（美聯社）

2024年總統大選是現任總統拜登與前任總統川普二度對戰，雙方將於美東時間27日晚間9點進行辯論。知名選舉分析師兼統計大師施佛（Nate Silver）26日公布了每4年一次的模型，一開始就給出川普勝過拜登的機率為65.7%。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

紐約郵報報導，根據身為數據專家的施佛目前基於40000次跑過模型的模擬預測，拜登可能在全國普選票險勝川普，比率為47.2%比47.1%，多出0.1個百分點。不過，在最重要的選舉人團中，施佛的模型顯示川普拿到了287張選舉人票，剛好超過入主白宮需要的270張選舉人票門檻。

施佛在一篇標題為「總統大選非勝負難料」的部落格文章概述了研究結果，承認「我說真的認為有更好機會的候選人（川普），不是我更想要贏的候選人（拜登）」，接著指出「如果選舉人團/普選票的差距，看起來就像2016或2020年的情況，要是普選票差不多平手，你會預料拜登會深陷困境」

施佛表示，拜登面臨的最大問題在於，他需要在4年前席捲的相同戰場州全勝，「如果拜登輸掉喬治亞、亞利桑納和內華達，而且他在每一個州都落後得很慘，將需要在密西根、威斯康辛和賓州等三州全贏」。

施佛指出，「根據我們的模擬，在54%的情況下，拜登至少贏得上述各州其中的一州。但是，在僅32%的模擬中，他在三個州全贏。這是模型可以提供的那種精確性，而你的直覺真的沒辦法」。他還寫到，今年選情「反過來看上去很像2012年，當時全國民調經常很接近，但搖擺州民調一直有利歐巴馬，給他更為強勁的地圖」。

施佛在2012年大選期間一戰成名，正確預測歐巴馬將成功連任，他創立了專注於美國民調分析、政治、經濟與運動部落格文的網站「538」（FiveThirtyEight），但在2023年宣布不會跟已經持有該網站的美國廣播公司（ABC）續約，而施佛對2024年總統選情的預測也跟538意見不一致；538目前給予拜登51%的得勝機率。

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