身心還健康？81歲的拜登要在辯論中證明能再當4年總統

2024總統大選首場總統候選人辯論訂28日晚登場，拜登 總統在與前總統川普 針鋒相對的90分鐘內，將對心存疑慮的選民展現，81歲的他有能力勝任第二個四年任期挑戰。

路透報導，拜登若表現強勁，有助消除選民對他年事已高的各項憂慮，並讓選民聚焦政策議題，但若表現差強人意則可能影響募款，並讓川普在民調 中擴大領先。

川普與拜登的高齡和體力備受關注，78歲的川普在競選期間不時發表奇言怪語，且深陷官司醜聞。

拜登步態僵硬、失言、公開發言前後矛盾，有時同一天的堅定演說，突然會變成倉促且含糊發言。

路透與艾普索斯(Ipsos)近期民調顯示，心理健康是11月5日大選未決選民的考量關鍵，而他們更憂慮拜登的狀況。

今年另一項路透與艾普索斯民調顯示，78%受訪者(含71%民主黨人)認為拜登太老，不適任公職，如此看待川普的受訪者比例則為53%。

拜登的高齡持續遭受對手和保守派媒體的攻擊，他們以誤導手法剪輯一系列虛實並存的影片，把拜登塑造為軟弱、乖僻的人；白宮與拜登競選團隊力抗抹黑，但效果不彰。

拜登深諳這場辯論事關重大，過去一周以來在馬里蘭州西部山區的總統度假勝地「大衛營」(Camp David)閉關，與高級顧問就「辯論營」密集準備，28日將直接從大衛營前往辯論舉辦地點亞特蘭大。

拜登陣營的目標是要向選民展現一位明智、穩定，且有諸多成就的領袖，對比川普2017年到2021年任期的混亂，強調兩人在墮胎權、民主規範和財務政策上的差異。

拜登每天花數小時準備迎戰辯論，同時也要聽取日常國安簡報。

考量此次辯論影響之大，許多民主黨人憂慮拜登的表現。

熟悉白宮內情的民主黨匿名人士透露，「年齡顯然對拜登是一大挑戰與障礙，問題是他是否展現力量與信心？我認為他只需要證明，他能掌控他的施政議題，並在舞台上展現自信，我認為他做得到。」