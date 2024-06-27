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川普4年前辯論打斷73次 拜登一度怒嗆：可以閉嘴嗎

編譯尤寶琪／綜合報導
拜登（右）與川普（左）2020年曾在電視上辯論，氣氛火爆、秩序混亂，川普數度打斷拜登的講話。（美聯社）
拜登（右）與川普（左）2020年曾在電視上辯論，氣氛火爆、秩序混亂，川普數度打斷拜登的講話。（美聯社）

民眾對總統拜登和前總統川普四年前第一場辯論會的記憶，大概就是混亂、火爆的場面，充滿了插話、起鬨等狀況。

當時總統川普抵達克利夫蘭(Cleveland)參加第一場辯論時，似乎下定決心要徹底壓制拜登，讓這位民主黨候選人感到憤怒，主持人華勒斯(Chris Wallace)則得不斷忙著想辦法搶回現場的控制權。

現在來到了2024年，許多由拜登團隊所堅持、並取得川普競選團隊同意的規則，預計將會最大限度地減少混亂重演的可能性；每位候選人未輪到發言時，其麥克風都會被靜音；同時，現場也不會有觀眾，大幅減少觀眾叫罵的混亂反應；而在中場休息的廣告時間，雙方都不能和幕僚互動。

2020年的最後一場總統辯論是在田納西州納許維爾(Nashville)所舉辦，並因為多了一個靜音鈕，比第一場辯論會有秩序許多，參加者則可能因為第一場辯論的糟糕評論而受到靜音處罰，尤其是川普。

在2024年首場辯論會登場前，讓我們來回顧一下2020年9月29日拜登與川普的第一次對峙：

一開始相當平靜的辯論，很快就隨著醫療健保和川普新冠肺炎處理方法等話題爆發爭執；川普不斷插嘴，最後讓拜登忍不住向主持人抱怨：「你難道不叫他閉嘴嗎？」

這場90分鐘的辯論，川普總共打斷拜登73次之多，甚至一度讓拜登忍不住怒嗆：「老兄，你可以閉嘴嗎？」

另外，川普還會抓緊機會對拜登進行人身攻擊，嘲笑民主黨對手拜登的智商，並在拜登批評他對美軍態度時，嘲笑拜登兒子杭特((Hunter)因吸毒而被踢出美軍。

但川普在這場辯論中，最受質疑的部分，不是他對拜登的攻擊，而他在大力抨擊左派組織Antifa的同時，卻在被問到是否譴責右派組織「驕傲男孩」(Proud Boys)時，說出讓人誤解的模糊言論：「驕傲男孩，後退並待命(stand back and stand by)」。

最後，當主持人要求兩人承諾，不會在正式結果出爐前，自行宣布當選時，拜登明確做出承諾，但川普卻拒絕承諾，並鼓勵支持者去投票站監督舞弊情事。

拜登 川普 民主黨

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身心還健康？81歲的拜登要在辯論中證明能再當4年總統

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