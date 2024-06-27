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拜登會口誤？川普出狂言？首場總統辯論5看點提前看

記者胡玉立／綜合報導
拜登與川普今晚在CNN亞特蘭大總部進行電視辯論，美聯社民調，有六成選民表示會關心這場辯論。（美聯社）
拜登與川普今晚在CNN亞特蘭大總部進行電視辯論，美聯社民調，有六成選民表示會關心這場辯論。（美聯社）

81歲的民主黨總統拜登和78歲的共和黨前總統川普27日將迎來美國幾十年來最重要的一場總統辯論；由於兩人均有明顯缺陷，為對方帶來巨大的機會和風險。美聯社報導，首場辯論有幾大看點值得各方關注：

拜登表現如何

川普及其盟友多年來無情嘲笑拜登因年齡出現的明顯失誤，某種程度上讓拜登的成功門檻變低。儘管川普也會在集會造勢時口誤，川普盟友卻質疑拜登能否在辯論中保持清醒並站好。民主黨希望拜登辯論時呈現與今年國情咨文演說中一樣的能量，但與愛打口水戰的對手在電視直播時對峙，和在國會照本宣科演講大不同。拜登團隊深知，若拜登表現糟糕，後果將難以承受。

川普能否克制

川普握有基本盤，現在他有機會說服四年前讓拜登獲勝的立場搖擺選民和溫和派。但要川普不能單靠他平常愛談的煽動話題、大耍侮辱牌和陰謀論來贏得這類選民的心；他需要提出樂觀願景，並在醫療保健和教育等傳統民生議題上與拜登分庭抗禮。部分川普盟友相信，川普會克制自己愛插話的行徑和暴躁脾氣。

刑事案件攻防

川普破天荒的法律包袱是機會也是風險。拜登過去對川普被起訴的議題大致保持距離，避免被指政治干預。但川普始終信口聲稱拜登在背後操盤起訴他，他顯然不會在辯論時對此善罷甘休。拜登也明白，川普可能會拿他兒子杭特最近被定罪的事作文章。

對方發言關麥

拜登和川普將進行一場沒有現場觀眾的辯論。兩人的麥克風在輪到對方發言時都會被靜音；但主持人的麥克風不會被靜音。舞台上不准使用任何道具或預備筆記；候選人只會拿到一支筆、一張紙和一瓶水。雙方已拋硬幣決定川普是最後發表結論者。

墮胎移民交鋒

雖然辯論風格有時比實質內容更重要，但兩位候選人都面臨嚴峻的政策挑戰。對川普來說，沒有問題比墮胎更重要。川普多次表示，他為自己在推翻羅訴韋德案中扮演的角色自豪；拜登應會積極強調川普的那個角色。至於拜登最大的政治責任可能是非法移民；川普預計會在此議題上猛烈抨擊拜登。

川普 拜登 非法移民

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