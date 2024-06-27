「你過得比4年前好嗎」 雷根昔日辯論金句或再出現

1980年10月前總統雷根(右)挑戰爭取連任的前總統卡特(左)，當場問一句「你們過得比四年前更好嗎？」立刻打動選民，雷根也成功當選總統。（路透）

1980年10月，雷根在與時任民主黨總統卡特的辯論中向選民拋出一個問題：「你過得比四年前好嗎？」在當時，高通膨打擊消費者的消費能力，民眾對經濟普遍感到不滿；隨著拜登 和川普 即將迎來第一場總統政見辯論，類似的問題可能再度出現。

在27日的辯論登場前，路透採訪分析師、專家和選民，尋找這一問題的答案。

智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)常駐學者斯特雷因(Michael Strain)表示：「我認為一般家庭的勞工在2020年2月時過得比現在好，這一切與通膨有關。」他指出，儘管薪資成長一直很快速，而且較低薪工作的薪資成長最快，但並未完全跟上物價。

除此之外，拜登和川普在經濟方面較引人注目的可能是相似之處，包括赤字開支、利用關稅等。

斯特雷因說：「相似之處比普遍認為的還要多，我不認為兩者在財政方面都做到負責任，川普想要特別關注國內製造業，選擇透過關稅來實踐，拜登選擇透過關稅和補貼來實踐。」

哈佛大學經濟學教授戴南(Karen Dynan)指出，通膨造成傷害，房市變得難以駕馭，年輕人受到的打擊尤其嚴重。

但從非常廣泛的衡量標準來看，家庭的財務狀況比疫情 前更強勁，戴南說：「我們在努力建立財富的群體中看到了財務收益，這是應對疫情之積極政策的勝利。」

聯準會的最新數據顯示，在川普執政的四年期間，底端90%的人所擁有的家庭淨值占比上升了1.2個百分點，在拜登執政的前三年上升了1.8個百分點。

撇除疫情的直接影響，2018年和2019年川普執政期間，底端90%的人所擁有的家庭淨值占比上升0.4個百分點，2022年和2023年拜登執政期間上升1.2個百分點。

會計專業服務公司畢馬威(KPMG)首席經濟學者斯旺克(Diane Swonk)認為重點應該放在長期，疫情放大了川普執政時期發展起來的趨勢，全球化減少、地緣政治風險增加，這些趨勢還在持續加劇，「毫無疑問，經濟整體上比以前更好，但我們處在一個更加動盪的世界，考慮到一切的波動、戰爭和持續的苦難，世界有變得更好嗎？我們很難說現在更好。」