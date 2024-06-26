總統辯論27日登場 拜登難迴避年長 川普小心演過頭

2024總統大選第一場電視辯論會今(27)日晚在喬治亞州亞特蘭大市的CNN總部舉行，尋求連任的拜登總統（右），與尋求重返白宮的前總統川普（左），將再度對決。辯論前的民調顯示，川普目前略占上風。(美聯社)

暌違四年，美國前後任總統今天(27日)晚間將再度於電視辯論場上正面對決，民主黨的拜登 對戰共和黨的川普 ，美聯社民調 指近六成美國人關心這場辯論；拜登將無法迴避年長問題，川普要主攻通膨，得先小心自己不要過度誇大反而失焦。

拜登無法迴避年長問題

美聯社與芝加哥大學全國民意調查中心（NORC）26日發布民調結果，有57%受訪者表示，很有興趣收看或是了解辯論內容與後續相關評論，共和黨和民主黨的支持者對此事的熱衷程度，高於中立選民；會緊盯電視機收看辯論轉播只有37%。

準備收看辯論的一名美國人說，「不會錯過可娛樂我們的機會。」

美聯社民調顯示，七成的美國民眾認為這場辯論對拜登或川普的勝選來說是重要的；同時，民調也發現，拜登及川普都不受歡迎，多數民眾表示他們都或多或少不喜歡拜登和川普，支持者族群則壁壘分明，非常討厭對手陣營參選人。

和2020年辯論不同的是，川普成了挑戰者，挑戰現任總統拜登；最新民調指拜登施政滿意度持續維持在4成，對經濟表現不滿的民眾達到67%，有55%的民眾不同意拜登的墮胎權政策，拜登近日宣布的移民政策，更只受到30％支持，有69%不支持。

川普攻通膨 恐誇大失焦

拜登自上周末起在大衛營閉關準備，川普則在競選與募款活動之餘，與政策顧問開會研究；多數分析，拜登無法迴避年長問題，川普要主攻通膨得先小心自己不要過度誇大反而失焦。

拜登之子杭特（Hunter Biden）與川普近日都遭司法定罪，拜登個人的心智與體力能否持續承擔領導美國重任，美國當前的經濟挑戰和移民問題，加上極度撕裂美國社會的墮胎議題，光是內政就吵不完。

英國廣播公司（BBC）報導，不只美國人關心誰選上下一任總統，全球都在看；美國的外交政策勢必成為辯論焦點，烏克蘭、以色列和加薩走廊的問題，在在影響這場選舉。

BBC駐北京記者碧嘉蘭（Laura Bicker）分析，拜登與川普在拚誰對北京更強硬，做法卻是大相逕庭，除了都支持加徵商品關稅外，拜登希望鞏固美中關係，拉攏盟友對抗日益專斷的北京；川普則是不太在乎成為政治家，他更關心如何達成「最棒的交易」，川普揚言，若南韓不增加軍費就要撤回駐紮的美軍。

碧嘉蘭指出，兩人最大的差異就在台灣；拜登數度重申會捍衛遭中國武力侵犯的台灣，川普指控台灣破壞美國做生意，也反對美國國會援助台灣的法案，讓人懷疑川普在必要的時候，是不是會對台灣伸出援手。