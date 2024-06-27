我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

白宮涉施壓社媒挨告案 最高法院駁回 紐時：拜登政府一大勝利

記者顏伶如／綜合報導
密蘇里等州共和黨籍檢察長以侵犯憲法第一修正案權利為由，控告拜登政府以言論管制手段企圖影響社群媒體，26日被最高法院駁回。圖為民眾今年3月舉著「言論自由」標語牌在最高法院前示威。(路透)
密蘇里等州共和黨籍檢察長以侵犯憲法第一修正案權利為由，控告拜登政府以言論管制手段企圖影響社群媒體，26日被最高法院駁回。圖為民眾今年3月舉著「言論自由」標語牌在最高法院前示威。(路透)

白宮、聯邦調查局(FBI)等政府單位若以發現虛假信息(disinformation)為由，要求社群媒體平台移除內容，是否觸犯憲法第一修正案的言論自由保障？最高法院26日以6票對3票表決結果對「莫爾西訴密蘇里案」(Murthy v. Missouri)裁定，共和黨籍州檢察長對拜登政府提出的法律挑戰缺乏提告資格，予以駁回。紐約時報分析，最高法院的裁決對拜登政府而言是一大勝利。

密蘇里州、路易斯安納州共和黨籍檢察長與五名民眾，以侵犯憲法第一修正案權利為由對拜登政府提告，指控聯邦官員以言論管制手段企圖影響社群媒體，要求社群平台修改或移除與公共健康、選舉有關的某些發文。

華盛頓郵報分析，「莫爾西訴密蘇里案」判例影響政府官員如何與社群媒體公司互動。這起訴訟是最高法院在這個會期受理的多起共和黨提告官司之一，提告事由則指稱社群媒體公司暗助民主黨側翼，讓保守派言論遭到噤聲。

報導指出，「莫爾西訴密蘇里案」判例同時牽動在全球人口近半數準備投票的重要選舉年，美國政府如何打擊外國不實訊息。

憲法第一修正案禁止政府審查言論或懲罰表達不同觀點的民眾。不過，拜登政府向法院指出，官員有資格分享訊息、參與公共辯論並呼籲採取行動，只要官員對社群媒體提出的移除發文要求時並未帶有威脅即可。

密蘇里州、路易斯安納州共和黨籍檢察長的提告先前在聯邦法院取得勝利，聯邦法官一度發布禁止令，避免政府高層官員針對移除發文與社群媒體接洽。密州與路州檢察長向法院指出，行政機關多年來向數位平台施壓限制保守派聲音，但2021年拜登上台後為了鼓吹新冠疫苗、對抗前總統川普的選舉舞弊論述，手段變得激烈。

紐約時報分析，「莫爾西訴密蘇里案」是最高法院這個會期受理的憲法第一修正案訴訟之一，裁決內容攸關第一修正案條款是否限制政府利用權力影響科技公司，科技公司在當今網路時代則扮演訊息守門人(gatekeepers)的重要角色。

與兩名共和黨籍檢察長聯合提告的五名民眾包括三名醫師、一名右翼網站負責人以及一名不滿臉書(Facebook)打壓質疑新冠疫苗發文的倡議人士。

保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)撰寫的主要意見書指出，原告無法具體舉證由於被告行為而受到傷害，卻要求大法官檢視數十名聯邦機關官員與多個媒體平台在數年當中針對不同議題的接洽。她指出，根據法院規定，「大法官無權對其他政府分支行使如此籠統的司法監督」。

保守派大法官艾里托(Samuel A. Alito)、湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil M. Gorsuch)在這一裁決中持不同意見。

社群媒體 拜登 共和黨

上一則

29國環太平洋軍演登場 分析：美與盟友模擬阻中犯台

下一則

德州、佛州嚴查緝非法移民 仍是無證客首選

延伸閱讀

拜登川普將辯論 華郵拋21大哉問 含釐清是否協防台灣

拜登川普將辯論 華郵拋21大哉問 含釐清是否協防台灣
最高法院允許愛達荷州婦女緊急墮胎 裁決書曝光

最高法院允許愛達荷州婦女緊急墮胎 裁決書曝光
共和黨檢察長對白宮向社群媒體施壓提告 最高法院駁回

共和黨檢察長對白宮向社群媒體施壓提告 最高法院駁回
最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？