科州、紐約、南卡、猶他等多州初選 川普背書多名候選人落選

紐約州民主黨進步派聯邦眾議員鮑曼在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)

科羅拉多州、紐約州、南卡羅來納州和猶他州25日舉辦初選，結果顯示尋求連任的進步派民主黨眾議員 慘敗，前總統川普 背書的多位候選人也遭遇滑鐵盧。

國會山莊報報導，民主黨進步派出師不利，紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)輸給溫和派的威斯徹斯特郡(Westchester)郡長拉蒂默(George Latimer)。而川普背書的策略在此次選舉中也不吃香，只有號稱「政治避雷針的」科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)幾乎確保可安然度過11月選舉。

●鮑曼敗選 左翼「四人幫」告吹

非裔的鮑曼敗選讓民主黨震驚，他曾是眾院 民主黨進步派、非正式左翼團體「四人幫」(Squad)的一員，因多項議題引發爭議，成為不討喜的新聞人物。此次初選，考驗著聯邦政府在以哈戰爭中聲援以色列政策對民主黨造成的分歧。

拉蒂默就以色列議題集中火力批評鮑曼，責難拜登總統增額援外，呼籲永久停戰。

鮑曼則捍衛他對以色列的立場，指責以色列對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕，痛斥遊說團體「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)等親以色列團體砸數百萬元要趕他下台。

紐約州進步派聯邦眾議員鮑曼(中)在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)

進步派的下個考驗將於8月驗證，屆時「四人幫」的另一名成員布希(Cori Bush)將在密蘇里州面臨激烈初選。

●親以團體砸錢支持 受關注

在拉蒂默對上鮑曼的競選中，AIPAC帶頭的親以團體砸下重金反對尋求連任的鮑曼，締造美國眾院史上最貴的初選，拉蒂默此次競選的銀彈比鮑曼多六倍。

拉蒂默為募款來源辯護，稱多數款項來自選區，強調他與在地選民的淵源深厚，同時批評鮑曼的資金來自外地金主。

鮑曼對此多所埋怨，譴責極右派團體不擇手段逼退他。

親以團體曾對屬意的候選人展現強大支持意向，但此次初選發揮的龐大影響力備受關注。

川普背書的候選人曾經無往不利，但這項策略在此次初選似乎不太管用。

南卡州國會第三選區眾院初選中，護士雪莉‧比格斯(Sheri Biggs)以些微優勢擊退川普支持的牧師伯恩斯(Mark Burns)獲提名；比格斯得勝，也是川普盟友、支持比格斯的南卡州州長麥馬斯特(Henry McMaster)的勝利。

在科州第五選區，爭議不斷的科州共和黨主席威廉斯(Dave Williams)獲得川普青睞，卻敗給記者克蘭克(Jeff Crank)；克蘭克獲得眾院議長強生(Mike Johnson)等共和黨高層的支持，威廉斯則因過往言行而招致黨員怨懟。

在猶他州，川普背書的里佛頓(Riverton)市長斯塔格斯(Trent Staggs)在參議員初選中，敗給溫和派的該州眾議員匡希恆(John Curtis)。

●布波特 可能一路過關斬將

科州聯邦眾議員布波特代表搖擺不定的第三選區，她2022年11月差點丟失眾院席次，但在第四選區的眾議員巴克(Ken Buck)宣布退休後，她把握機會換到更穩定的第四選區。