我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一拳斃命 奧克拉荷馬男不滿被驅離出拳 摩鐵經理倒地亡

招手中國遊客 舊金山旅遊行銷打出「網紅牌」

科州、紐約、南卡、猶他等多州初選 川普背書多名候選人落選

編譯陳韻涵／綜合報導
紐約州民主黨進步派聯邦眾議員鮑曼在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)
紐約州民主黨進步派聯邦眾議員鮑曼在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)

科羅拉多州、紐約州、南卡羅來納州和猶他州25日舉辦初選，結果顯示尋求連任的進步派民主黨眾議員慘敗，前總統川普背書的多位候選人也遭遇滑鐵盧。

國會山莊報報導，民主黨進步派出師不利，紐約州聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)輸給溫和派的威斯徹斯特郡(Westchester)郡長拉蒂默(George Latimer)。而川普背書的策略在此次選舉中也不吃香，只有號稱「政治避雷針的」科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)幾乎確保可安然度過11月選舉。

●鮑曼敗選 左翼「四人幫」告吹 

非裔的鮑曼敗選讓民主黨震驚，他曾是眾院民主黨進步派、非正式左翼團體「四人幫」(Squad)的一員，因多項議題引發爭議，成為不討喜的新聞人物。此次初選，考驗著聯邦政府在以哈戰爭中聲援以色列政策對民主黨造成的分歧。

拉蒂默就以色列議題集中火力批評鮑曼，責難拜登總統增額援外，呼籲永久停戰。

鮑曼則捍衛他對以色列的立場，指責以色列對加薩的巴勒斯坦人實施種族滅絕，痛斥遊說團體「美國以色列公共事務委員會」(AIPAC)等親以色列團體砸數百萬元要趕他下台。

紐約州進步派聯邦眾議員鮑曼(中)在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)
紐約州進步派聯邦眾議員鮑曼(中)在26日舉行的黨內初選中，爆冷敗陣。(美聯社)

進步派的下個考驗將於8月驗證，屆時「四人幫」的另一名成員布希(Cori Bush)將在密蘇里州面臨激烈初選。

●親以團體砸錢支持 受關注

在拉蒂默對上鮑曼的競選中，AIPAC帶頭的親以團體砸下重金反對尋求連任的鮑曼，締造美國眾院史上最貴的初選，拉蒂默此次競選的銀彈比鮑曼多六倍。  

拉蒂默為募款來源辯護，稱多數款項來自選區，強調他與在地選民的淵源深厚，同時批評鮑曼的資金來自外地金主。

鮑曼對此多所埋怨，譴責極右派團體不擇手段逼退他。

親以團體曾對屬意的候選人展現強大支持意向，但此次初選發揮的龐大影響力備受關注。

川普背書的候選人曾經無往不利，但這項策略在此次初選似乎不太管用。

南卡州國會第三選區眾院初選中，護士雪莉‧比格斯(Sheri Biggs)以些微優勢擊退川普支持的牧師伯恩斯(Mark Burns)獲提名；比格斯得勝，也是川普盟友、支持比格斯的南卡州州長麥馬斯特(Henry McMaster)的勝利。

在科州第五選區，爭議不斷的科州共和黨主席威廉斯(Dave Williams)獲得川普青睞，卻敗給記者克蘭克(Jeff Crank)；克蘭克獲得眾院議長強生(Mike Johnson)等共和黨高層的支持，威廉斯則因過往言行而招致黨員怨懟。

在猶他州，川普背書的里佛頓(Riverton)市長斯塔格斯(Trent Staggs)在參議員初選中，敗給溫和派的該州眾議員匡希恆(John Curtis)。

●布波特 可能一路過關斬將

科州聯邦眾議員布波特代表搖擺不定的第三選區，她2022年11月差點丟失眾院席次，但在第四選區的眾議員巴克(Ken Buck)宣布退休後，她把握機會換到更穩定的第四選區。

布波特在4月的第四選區提名會議中奪冠，讓她的名字出現在選票第一順位；她可能一路過關斬將，穩坐眾院席位。

科羅拉多州共和黨籍聯邦眾議員蘿倫‧布波特換選區參選，在26日的黨內初選中順利過關...
科羅拉多州共和黨籍聯邦眾議員蘿倫‧布波特換選區參選，在26日的黨內初選中順利過關。(美聯社)

川普 眾院 眾議員

上一則

美大使伯恩斯轟中武器供俄侵烏「犯下大錯」 中方反擊

下一則

中國人經營非法大麻農場激增 疑幕後有黑幫 多州查緝

延伸閱讀

唯一與拜川辯論過的人 喜萊莉「劇透」川普將出什麼招

唯一與拜川辯論過的人 喜萊莉「劇透」川普將出什麼招
荷總理呂特擅長應對川普 將在北約艱困期任秘書長

荷總理呂特擅長應對川普 將在北約艱困期任秘書長
科州聯邦眾議員布波特換選區 在共和黨初選勝出

科州聯邦眾議員布波特換選區 在共和黨初選勝出
最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

最新民調：搖擺州選民認為 川普較能捍衛民主

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國

黃仁勳在美創立輝達 最多員工畢業的學校卻在這國
第一次搭郵輪？5種用品定要帶上

第一次搭郵輪？5種用品定要帶上
籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣

籃球之神喬丹 伊州豪宅重新上市半價甩賣
熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛

熟女抗老的秘密 膠原蛋白保溼霜6萬人愛
川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？

川普如勝選 會把台灣當成與中國討價還價的籌碼？