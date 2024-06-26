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成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 美前國安官員揭對台可能策略

編譯馮克芸／即時報導
美國前國安會亞洲事務主任車維德26日撰文指出，川普若回鍋再任總統，可能破壞亞洲的穩定，且川普樂意把台灣當作與中國交易的籌碼。圖為川普22日在費城的一場競選活動中發表演講。（美聯社）
美國前國安會亞洲事務主任車維德26日撰文指出，川普若回鍋再任總統，可能破壞亞洲的穩定，且川普樂意把台灣當作與中國交易的籌碼。圖為川普22日在費城的一場競選活動中發表演講。（美聯社）

美國前國安會亞洲事務主任車維德（Victor Cha）在《外交事務》（Foreign Affairs）26日刊出的文章中說，對於美國前總統川普再度坐上白宮寶座，美國的亞洲盟友警戒不足。車維德認為，川普回鍋再任總統可能破壞亞洲的穩定，且川普樂意把台灣當作與中國交易的籌碼。

車維德曾在川普政府擔任國安會亞洲事務主任，更早前在布希總統任內擔任北韓核問題六方會談的美方副團長，現任戰略與國際研究中心亞洲及韓國研究高級副總裁。他在《外交事務》的這篇文章中說，川普第二任對亞洲的破壞，可能遠遠超過第一任；如今他比過去更可能將盟友視為貿易對手、減少美國在全球的軍事參與、與專制領導人交好，且挑戰至今確保亞洲核不擴散的準則。

文中指出，川普外交政策的指導原則，不是捍自由民主價值觀，或捍衛基於規則的國際秩序，他的主要動機是重商主義本能和利己主義。車維德認為，川普肯定會聲稱，美國不承擔任何全球責任，川普也不會把美國的歷史盟友當作夥伴，而是當作貿易對手，川普尋求與普亭、金正恩、習近平等專制及敵對領導人交好。

車維德說，在安全問題上，賴清德總統可以稍稍安心，表面上不會有什麼變化。美國國會將繼續支持台灣的防禦和威懾，川普將呼籲台灣增加國防支出，並繼續根據台灣關係法，軍售台灣。川普未來任命的一些官員甚至表示，美國應考慮與台灣建立正式的安全承諾和外交關係，擺脫戰略模糊。

但車維德指出，美國對台政策的任何表面連續性，都不是因為川普認為台灣是需要美國支持的民主燈塔，而是因為川普樂意將台灣作為與中國討價還價的潛在籌碼。因此，川普的台灣政策從根本上來說，是不可預測的。

川普今年4月接受時代雜誌訪問時，被問到如果中國犯台，他是否會保衛台灣，當時川普未肯定回答。他說，這個問題他被問過很多次，而他總是拒絕回答，因為他「不想暴露自己的底牌」。

車維德認為，這表示川普珍視這種在台灣問題上的不可預測性，以此作為對習近平的一種籌碼。而如果川普在與中國的某些交易中出賣了台灣，任何盟友都有理由認為，自己會是下一個被出賣的對象。

川普 習近平 賴清德

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