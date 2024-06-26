我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投票站未開門？曼哈頓華埠烏龍多

1萬張梅西煙火秀免費票 紐約市府26日放送

華府直擊／美大選首場辯論限制多 避免重演四年前史上最混亂

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登與川普將舉行歷史性總統政見辯論，兩人正各自準備。(美聯社)
拜登與川普將舉行歷史性總統政見辯論，兩人正各自準備。(美聯社)

美國總統選舉首場辯論將於美東時間27日晚間舉行，同樣的辯手將再度登場，為避免重演4年前的史上最混亂局面，這次辯論限制頗多，拜登川普都不得攜帶資料，也不可與助手交談，辯論場上更是時間一到就關閉麥克風。

2020年總統大選首場電視辯論9月底登場，辯論才展開20分鐘即陷入混亂，雙火交火猛烈，時任總統川普不斷插話、嘲笑民主黨對手拜登的智商，拜登則要求川普閉上嘴，並直呼對方是騙子和小丑，這場辯論90分鐘，川普總共打斷對手拜登73次之多，即便主持人華勒斯出面制止也無效，淪為三人的吼叫大會。

經典的一幕是，拜登忍不住對川普說，「老兄，你能閉嘴嗎？」並譴責川普太沒總統的樣子了；紐約時報當時的形容是，「在長達90分鐘的混戰中，兩位主要政黨候選人對彼此的尖酸蔑視在現代美國政壇可謂聞所未聞。」

華勒斯成為這場辯論的苦主，慘遭到雙方陣營的批評，他坦承未及時察覺到，川普以藐視辯論規則為整場辯論的策略，以致後來雖三度拉高分貝維持秩序，仍未扭轉。他說從未想過，辯論情況會失控至此，很難過辯論結果是那樣，他認為對國家而言，那是個嚴重錯失的機會。

到了當年10月舉行的第二場辯論，主辦單位加入了「切麥」功能，降低辯論成為罵戰的機會，川普也相對收斂，BBC形容，和首場辯論相比，這次兩人表現得更有風度，雙方終於得在新冠疫情、中國和氣候變遷等議題做出差異。

今年的辯論規則顯然是吸收了四年前的慘烈教訓，首先，台下沒有觀眾，除了被要求發言的候選人之外，其他麥克風都會消音；拜登與川普全程站立辯論，不得攜帶資料或筆記上台，90分鐘內穿插兩次廣告，拜登與川普也不得趁機與助手互動。

主辦單位CNN刻意形塑「真空」的辯論環境，並刻意降低外部干擾因素，拜登和川普連參考資料都不能帶，考驗他們對議題和現實的掌握程度；但按照兩人頻頻失言的風格，恐怕事實查核會忙不過來。

拜登與川普輕裝上陣，同時考驗體力和智力，不僅要能描繪對國家的願景，也要確認自己站在真實的基礎上論述，挑戰不小。

辯論焦點預計從個人身上一路延燒到全美議題，拜登之子杭特與川普近日都遭司法定罪，拜登個人的心智與體力能否持續承擔領導美國重任，美國當前的經濟挑戰和移民問題，加上極度撕裂美國社會的墮胎議題，光是內政就吵不完；國際政治則有俄烏戰爭、中東衝突和中國挑戰等熱議題，也可能成為兩人交鋒重點。

川普 拜登 氣候變遷

上一則

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論6大議題一次看

下一則

成與中交易籌碼？若川普重返白宮寶座 美前國安官員揭對台可能策略

延伸閱讀

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論6大議題一次看

拜川對台立場曝光「他」擅打模糊仗 美總統大選辯論6大議題一次看
唯一與拜川辯論過的人 喜萊莉「劇透」川普將出什麼招

唯一與拜川辯論過的人 喜萊莉「劇透」川普將出什麼招
獨家主辦總統大選辯論近40年的機構 今年為何被剔除？

獨家主辦總統大選辯論近40年的機構 今年為何被剔除？
6月27日首場總統電視辯論 3大看點

6月27日首場總統電視辯論 3大看點

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同

搭機喜歡安靜座位？ 引擎前後大不同
MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡

MIT亞裔學霸才女 騎單車遭撞身亡
12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美

12歲被姦少女死前拚命掙扎 無證嫌被捕前正要離美
杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網

杜勒斯機場1丟棄水瓶 助馬州蒙郡23年懸案兇嫌落網
OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？

OpenAI將終止對中國提供服務 影響有多大？