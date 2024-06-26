唯一與拜川辯論過的人 喜萊莉「劇透」川普將出什麼招

總統大選首場電視辯論將於28日登場。曾跟川普辯論過的前國務卿喜萊莉25日投書紐約時報，根據她自身的「受害經驗」，搶先「劇透」川普會出的花招，並提醒選民應關注的三個看點。（路透）

美國總統大選首場電視辯論將於28日登場。曾跟川普 辯論過的前國務卿喜萊莉 柯林頓（Hillary Clinton）25日投書紐約時報，根據她自身的「受害經驗」，搶先「劇透」川普會出的花招，並提醒選民應關注的三個看點。

喜萊莉寫道，美國人太常以「看戲」的角度，來看待像拜川辯論這種重大時刻，但「我們是在選總統，不是在選最佳演員」。

喜萊莉表示，她是唯一和拜登川普都辯論過的人；2016年大選對決川普，2008年在民主黨黨內初選與拜登競爭。「我深知走上辯論台的巨大壓力。跟川普辯論時，幾乎不可能專注在實質議題。在我們2016年的三場辯論中，他的中途打斷、辱駡和謊言如暴風雪般襲來，讓主持人疲於招架。收看辯論想了解我們對於國家願景的選民，權利也因此受損。」

喜萊莉表示，川普可能會破口大罵，部分因為他不想明確表達自己那些不受歡迎的立場，例如限制墮胎 權、替億萬富翁減稅、出賣地球給石油大企業以換取競選捐款。

她也承認拜登一開始就居於劣勢，因為「他不可能像我8年前那樣花大量時間準備。當總統不只是份工作，還得無時無刻、無所不在。從過去歷史來看，這會使現任總統在首場辯論表現較差」。

喜萊莉說，觀眾應儘量避免被戲劇化場面所迷惑，並提供三個值得留意的看點。

首先，是注意候選人如何談論人的面向，而不只是政策。喜萊莉以墮胎權為例，指川普跟她辯論時，曾說婦女墮胎應受懲罰。「我當時告訴他：我去過一些國家，當局不是強迫墮胎，例如中國，就是強迫生小孩，例如羅馬尼亞。我可以告訴你，政府無權干涉女性根據信仰與醫學建議做出的家庭決定。」

喜萊莉預測川普這次辯論很可能會說，要將墮胎問題留給各州處理，希望藉此聽起來很溫和，但「實際上代表他支持許多已實施最嚴格墮胎禁令的州，及未來所有極端限制」。

第二點：試著看穿虛張聲勢，聚焦事關重大的基本問題。「2016年，川普拒絕透露他是否會接受選舉結果。他說：我會給你們留個懸念。我回答：我們的民主不是這樣運作的，讓我們弄清楚他的真意。從那次對話到2021年1 月6日美國國會山莊的致命暴亂，你可以連出一條直線。」

這次，喜萊莉預測川普會將通膨怪罪於拜登，但會避談他自己的經濟政策。「他必須轉移焦點或撒謊，因為他的提議—為超級富豪減稅、廢除平價醫療法、驅逐數百萬工人以及對日常用品全面徵關稅—都將加劇通膨、提高美國家庭的成本並導致經濟衰退。」

第三點，當看到拜川同台時，請想想這次選舉真正在選什麼。喜萊莉說，本質上就是在混亂與能力之間做選擇。

「川普被判34項重罪成立，被控性侵和金融詐欺。他一生都把自己放在第一位。如果他重返白宮，我們將面臨更多通膨和更少的自由。這不只是他第一任期的重演。自2020年落選以來，川普變得更憤怒、更神經質。他的前國防部長說他是『民主的威脅』，前幕僚長說他『蔑視我們的民主體制、憲法和法治』。周四，當你聽到川普嚷嚷不滿並誓言報復時，請記住這一點。」