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川上拜下恐再度引爆通膨 16名諾貝爾經濟學獎得主連署示警

編譯盧思綸／即時報導
16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，前總統川普回鍋白宮恐打擊美國經濟，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。9路透)
16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，前總統川普回鍋白宮恐打擊美國經濟，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。9路透)

路透報導，16名諾貝爾經濟學獎得主25日發表連署信警告，倘若共和黨前總統川普回鍋白宮，美國乃至全球經濟恐將遭受打擊，尤其加重進口商品關稅將加劇通貨膨脹。

Axios指出，連署信主張川普放話重新上任將加重中國進口商品關稅，如此可能導致物價上漲，重新引發通貨膨脹。

16名經濟學家，包含2001年諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）與2015年得主迪頓（Angus Deaton），在信中表示，「雖然我們每個人對政策具體內容有不同看法，但我們一致認為，拜登的經濟政策遠勝川普。」

他們更說，川普第2任期將打擊美國在全球的經濟地位，造成國內經濟不穩定。

川普已承諾重新上任將對外國進口商品加徵關稅，包含中國進口商品徵收高達至少60%關稅。經濟學家認為，關稅成本將以物價上漲的形式轉嫁到美國消費者身上。

民調顯示，儘管美國整體通膨率在過去2年有所放緩，但許多消費者仍對食品、汽油和其他商品的價格上漲感到不滿。

川普將高物價和高通膨歸咎於拜登，而拜登則稱川普的貿易政策將加劇通膨。如今兩人選情勢均力敵，27日晚間將進行首場總統辯論會，經濟議題勢必成為選民焦點。

川普 關稅 拜登

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