最高院將裁決川普是否享總統豁免 成大選關鍵變數

前總統川普。(路透)

最高法院本週將就前總統川普 上訴擔任總統期間全面享有豁免權的主張做出裁決，大法官 們任何決定都將牽動兩陣營支持者情緒，影響關鍵中間選民動向。由於宣佈日期可能會在27日電視辯論當天，各方都嚴陣以待。

川普（Donald Trump）在23日造勢活動向支持者喊出「這幾天就會出現震動地球的決定」。他還在社群媒體發文，「沒有豁免權等同沒有民主，除非我被賦予全部總統豁免權。」

川普說的是2020年1月6日國會山莊暴動事件，他被控涉嫌意圖改變選舉結果等各項刑事控訴，位在華府的聯邦上訴法院2月裁決，駁回他提出擔任總統期間涉嫌犯罪享有不被起訴的豁免權主張，川普同月向聯邦最高法院上訴，主張享有完全總統豁免權，大法官們3月對此未做出決定，預料本週將宣布裁決結果。

川普在競選期間面臨多達91項控訴，包括5月底在紐約州法院被判34項罪名的艷星封口費案。不過，4大刑事案件中直接攸關參選資格的無非是國會山莊暴動事件中，意圖推翻選舉結果的指控。

華爾街日報（Wall Street Journal）分析，聯邦最高法院任何動作都將深切影響進行中的選戰。如果最後決定川普享有全部總統豁免權或全案延至選後再進行，都會被川普陣營視為遲來的正義，早前封口費案判決也會因此顯得缺乏正義基礎。

如果川普的全面豁免主張被駁回，涉嫌阻撓總統選舉結果程序的各案件預料將重新開庭，他有可能到投票 前都得前往法院報到。

聯邦最高法院的裁決觸及美國民主法治核心價值，直接影響民主、共和兩黨支持者情緒，牽動關鍵中間選民投票意向，即使大法官們續採拖字訣或技術性降低川普的司法壓力，給予部分豁免，都會影響民主黨陣營的觀感。

如果裁決對川普有利，預料總統拜登（Joe Biden）將強化對聯邦最高法院的批判砲火。民主黨陣營不斷抨擊，川普在任內違背常規任命3位大法官，導致最終的司法與政治平衡功能喪失，如今聯邦最高法院不僅剝奪女性的身體自主，還成為川普陣營的政治武器。