華府直擊／拜登、川普辯論前 媒體熱炒、民眾反應冷

拜登與川普27日晚，將舉行歷史性總統政見辯論，兩人正各自準備，但很多選民意興闌珊，有人甚至不敢觀看。(美聯社)

總統拜登 與前總統川普 將在27日舉行首場總統辯論，Google搜尋趨勢顯示，美國依然是體育掛帥，直到24日才以一則公共廣播電視（PBS）預告總統辯論稿子登上熱搜榜第5名，這也是近一周以來辯論首次衝上趨勢榜。

過去一周以來，熱搜榜沾上辯論邊的，包含拜登兒子杭特拜登被認定有罪、川普在底特律的競選活動，和拜登的移民政策；多數占據榜首的熱門關鍵字與體育和社會事件有關，24日的熱搜第一是好萊塢特技演員Tamayo Perry被鯊魚咬死的新聞。

辯論對多數美國人的投票 行為影響不大，尤其近年來黨派對立嚴重，加上拜登和川普各有人極度不滿（堵爛票），選票要靠著一場辯論流動，有其困難度。

一名美國民眾形容，要嘛特定候選人的支持者聚在電視機前吐槽其政治對手，也可能是拿辯論當做派對背景音，作為社交話題，還不如一場球賽來的吸引注意力；他說，不能否認有人認真看辯論，但向來是少數；根據外媒報導，辯論真正影響選舉勝敗的案例發生在1960年，時任副總統的尼克森對上年輕的參議員甘逎迪，那也是美國史上第一場總統電視辯論會。

一名美國公民被問到是否關心總統辯論，笑著笑搖了搖頭，還反問記者怎麼會這麼問；他說，最近在工作場合沒有聽過類似討論。

相較多數美國民眾反應冷淡，美國媒體鉅細靡遺試圖從各種角度為這場辯論殺出一條新血路，從周末開始，主要媒體緊盯兩陣營準備情形、考前猜題，並熱切撰寫各種劇本。

辯論向來氣氛冷，尤其今年辯論又比往年提前，民眾還來不及進入大選激烈廝殺氛圍；除非辯論過程中，有嚴重的突發狀況，大幅度影響民眾對總統參選人的觀感，這場79歲川普對81歲拜登的辯論千呼萬喚，精采程度要看兩位主角各自演繹。