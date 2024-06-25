總統大選辯論中被忽略的最重要議題：聯邦政府債務已達27兆美元

美國總統拜登（左）與挑戰者川普（右）的第一場辯論將於27日登場。(路透)

27日登場的總統大選第一場辯論，受到全球矚目，看點包括拜登是否真的老糊塗，以及川普 會不會大暴走。這是看熱鬧的觀點，要看門道，下屆總統和國會都不得不正視迫切的危機：聯邦政府債務將從原先預期的增加1.6兆美元漲到2兆美元。或許是談錢傷感情，這個議題很少受到媒體關注。

相當於美國中央銀行的聯邦準備理事會（Fed）扮演關鍵角色。2020年2月起，新冠疫情開始發威時，Fed的貨幣供應量增加了3成，消費者物價指數上揚20%。大選年，民眾最關心高物價，民主、共和兩黨忙著甩鍋。

事實會說話。川普當政時期，美國國債 增加7.8兆美元。川普2017年提出的減稅方案將於明年到期，川普時期的稅務與開支估計讓國債增加8.4兆美元。拜登任期的四個會計年度，美國國債增幅約7.86兆美元，其中包括川普任期最後三個月。簡言之，雙方半斤八兩，而美國政府的債務已從10年前的約12兆美元增至27兆美元。

美國總統大選上一次辯論牽涉到預算 和債務，已經是1992年，除了民主黨的挑戰者柯林頓和尋求連任的老布希，還有第三勢力、德州富商裴洛（Ross Perot）自掏腰包購買電視廣告時段，用淺顯易懂的圖表向民眾說明當時國債4.1兆美元的危險性。美國過去兩個會計年度，新增國債累計額將近4.1兆美元，顯見情勢惡化的嚴重性。

美國聯邦政府新增債務在2022年為1.4兆美元，占GDP的5.4%，國會預算辦公室（CBO）最新估計指出，聯邦赤字將占GDP的6.7%。在實體經濟發展不差、失業率穩定走跌之際，這種情況並不尋常。