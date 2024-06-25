我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總統辯論看點整理：拜登選右講台有玄機 川普拿下最後發言權

巴西富豪遠走他鄉尋求好生活 美國、葡萄牙為首選

總統大選辯論中被忽略的最重要議題：聯邦政府債務已達27兆美元

編譯張佑生／即時報導
美國總統拜登（左）與挑戰者川普（右）的第一場辯論將於27日登場。(路透)
美國總統拜登（左）與挑戰者川普（右）的第一場辯論將於27日登場。(路透)

27日登場的總統大選第一場辯論，受到全球矚目，看點包括拜登是否真的老糊塗，以及川普會不會大暴走。這是看熱鬧的觀點，要看門道，下屆總統和國會都不得不正視迫切的危機：聯邦政府債務將從原先預期的增加1.6兆美元漲到2兆美元。或許是談錢傷感情，這個議題很少受到媒體關注。

相當於美國中央銀行的聯邦準備理事會（Fed）扮演關鍵角色。2020年2月起，新冠疫情開始發威時，Fed的貨幣供應量增加了3成，消費者物價指數上揚20%。大選年，民眾最關心高物價，民主、共和兩黨忙著甩鍋。

事實會說話。川普當政時期，美國國債增加7.8兆美元。川普2017年提出的減稅方案將於明年到期，川普時期的稅務與開支估計讓國債增加8.4兆美元。拜登任期的四個會計年度，美國國債增幅約7.86兆美元，其中包括川普任期最後三個月。簡言之，雙方半斤八兩，而美國政府的債務已從10年前的約12兆美元增至27兆美元。

美國總統大選上一次辯論牽涉到預算和債務，已經是1992年，除了民主黨的挑戰者柯林頓和尋求連任的老布希，還有第三勢力、德州富商裴洛（Ross Perot）自掏腰包購買電視廣告時段，用淺顯易懂的圖表向民眾說明當時國債4.1兆美元的危險性。美國過去兩個會計年度，新增國債累計額將近4.1兆美元，顯見情勢惡化的嚴重性。

美國聯邦政府新增債務在2022年為1.4兆美元，占GDP的5.4%，國會預算辦公室（CBO）最新估計指出，聯邦赤字將占GDP的6.7%。在實體經濟發展不差、失業率穩定走跌之際，這種情況並不尋常。

經濟學家預測，在美國大選前，基於預算高赤字、通膨和地緣政治的影響，黃金可能再度成為避險工具。然而，呼籲健全財政的「新裴洛」，聲音出得來嗎？

美國國會試圖減少聯邦預算赤字，但成效不彰。(美聯社)
美國國會試圖減少聯邦預算赤字，但成效不彰。(美聯社)

國債 川普 預算

上一則

路透：美調查中國三大電信商 憂雲端資料洩漏給北京

下一則

華府直擊／拜登、川普辯論前 媒體熱炒、民眾反應冷

延伸閱讀

川普發言人轟CNN辯論主持人偏頗 直播現場遭中斷

川普發言人轟CNN辯論主持人偏頗 直播現場遭中斷
「想看又怕看」 民主黨選民憂拜登辯論失誤

「想看又怕看」 民主黨選民憂拜登辯論失誤
川普妻子梅蘭妮亞神隱 競選重要場合多缺席

川普妻子梅蘭妮亞神隱 競選重要場合多缺席
CNN：川普陣營改變基調 將拜登定位成可敬的辯論對手

CNN：川普陣營改變基調 將拜登定位成可敬的辯論對手

熱門新聞

速食集團麥當勞宣布將於6月25日起推出「5元超值套餐」吸客，結果掀起速食連鎖店降價戰，競爭對手紛紛推出優惠。(路透)

麥當勞推5元餐 速食降價戰開打 漢堡王、溫蒂、星巴克紛跟進

2024-06-21 18:05
許多族裔在夏天流汗時體味很重，但東亞裔因為基因突變，流汗時體味卻很少。(美聯社)

熱浪襲人 為什麼逾80%東亞裔幾乎沒有體味？專家這樣說

2024-06-22 05:11
6月5日搭乘星際飛船升空的美國太空人魏摩爾(左)和威廉斯(右)。(歐新社)

波音星際飛船返航再推遲 狀況迭出 2太空人命運未卜

2024-06-23 14:33
聖路易基金會前執行長邦德(Amelia Bond)在緬因州卡姆鎮半山腰的避暑別墅，與麗莎·戈爾曼的房屋比鄰。(美聯社)

景觀被擋 緬因富豪毒死鄰居樹木 花170萬仍難收場

2024-06-20 14:21
自去年11月以來，至少20名持有效簽證的中國學生學者在美國海關被禁止入境和遣返回國。圖為一名中國旅客正在美國海關辦理入境手續。(取材自大華網)

又傳中國4學生被海關盤問10小時 3人遭遣返

2024-06-22 21:20
亞利桑納州共和黨黨代表6月在鳯凰城市郊集會時，曾密謀串聯其他州黨代表團，在7月全國代表大會上攪局，反對提名川普、或川普所挑的競選搭檔。圖為共和黨2016年全代會提名川普參選總統。(美聯社)

川普提名生變？爆亞利桑納州代表 密謀攪局

2024-06-22 22:00

超人氣

更多 >
全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金

全美大學就讀費用排名出爐 這間最貴 4年要50萬美金
公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病

公共衛生廳：加州出現全美首例罕見性傳染病
南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名

南韓鋰電池工廠大火 罹難中國人增至19名
「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫

「黃景瑜前妻」強勢出道… 第一次拍片就提名影后 網：演技不輸前夫
加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解

加油機刷卡處恐被安裝盜刷裝置 男子教一招五秒破解