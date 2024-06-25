保守派團體調查聯邦高階公務員 擬公布「阻礙川普政策者」名單

保守派團體正著手調查川普若再當選後，政府內對新政策陽奉陰違的政府官員。國土安全部首當其衝。(美聯社)

美國問責基金會(American Accountability Foundation)正在著手調查現任政府高階員工中是否有人可能阻礙川普 的施政，並打算對外公布其姓名。對此，多個團體表示此作法不妥，有如麥卡錫 主義(McCarthyism)復甦，並會對公務員造成恐慌。

美聯社24日報導，瓊斯(Tom Jones)領導的「問責基金會」目前正深入調查高階公務員的背景、社交媒體貼文與評論，首先針對聯邦國土安全部(U.S. Department of Homeland Security)展開調查，線索來源部分來自於保守派人士的消息，包括員工提供的線索並會在網路上公布調查結果。

該基金會獲得傳統基金會(Heritage Foundation)10萬元補助，預計在今年夏天將100名政府工作人員名單公布上網，讓外界知道誰是可能阻礙川普重返執政後政策的推動，並將其列入審查、調職或解雇的對象。

曾擔任共和黨參議員助理的瓊斯說，「我們必須知道這些人是誰以及他們在幹什麼。」

傳統基金會表示，透過補助藉此支持美國問責基金會的調查與教育工作，以便提醒國會、保守派政府及美國人民注意到那些已深入行政體系、反美國的行為惡劣的人，並應採取適當行動。

對此，美國聯邦政府 雇員工會(American Federation of Government Employees)政策主管賽門(Jacqueline Simon)回應認為，傳統基金會在公告中稱讚該團體是要揪出所謂「反美國的行為惡劣的人」，這種用語「令人震驚」。她補充說，公務員包括退伍軍人而且這些人是向憲法效忠並非向總統，「看來他們的目標似乎是想威脅聯邦員工並播撒恐懼。」

有可能與拜登再次對陣的川普，其競選團隊則表示外部團體不代表川普的想法，川普會獨立設定自己的優先施政方向。

目前聯邦政府雇用約220萬人，政府機構中約有4000個職務是屬於政務性質，因此會隨政府不同而更換，但多數是屬於專業性質，包括從退伍軍人管理局(Veterans Administration)的墓園管理人員到勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的經濟學家皆有。

這種公開姓名的作法則讓外界聯想到過去麥卡錫(Joseph McCarthy)的時代，當時擔任參議員的麥卡錫在冷戰期間主導了針對被懷疑是共產主義同路人所舉行的聽證會。「民主向前」(Democracy Forward)執行長派瑞曼(Skye Perryman)表示，這(公布姓名)非常令人不安，令人聯想到「美國史上的黑暗時刻」， 不過，瓊斯則對於公開聯邦工作人員的姓名、薪資等細節可能危及員工生計的說法予以駁斥。