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拜登對空氣揮手、川普需要攙扶？ 兩黨都製作誤導性影片

編譯潘勛／綜合報導
美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）
美國總統拜登（左）預計在11月總統大選對上前總統川普（右）。（美聯社）

專家表示，隨著11月選舉接近，選民可以預期兩黨都會把對手總統候選人不討喜、見樹不見林的瞬間拿出來大做文章，指責81歲的拜登或78歲的川普已不適任總統，有些影片是加工、誤導的，真的不能眼見為憑。

美聯社報導，拜登單純是坐著，在法國諾曼第紀念二戰登陸80周年，在某些圈子裡獲得的關注，居然比典禮本身還多，原因是社媒用戶分享一支縮短版的影片，不實指稱他在找椅子，但其實沒有。

該影片是6月兩周當中，至少三支剪輯而剝離背景的影片之頭一支，且廣獲分享，助長拜登身心都已不適任的說詞。

操弄一些真實瞬間，讓對手看來很糟糕，在政界是一定之規已經很久了。只是，近來這一波誤導的影片斂聚千百萬點擊量，還被全球右傾媒體採用，足以顯示社媒的觸及力，還有真的關心拜登的年紀，讓這種招數2024年特別管用。

不光對拜登。經過剪接、不實呈現川普的影片也在流傳。

西北大學教授尼斯貝特(Erik Nisbet)，任何不實資訊似乎都強化或呼應主流說法、人們的理解，也不管真假，真的很有效。

拜登造訪諾曼第後，前往義大利參加七大工業國集團(G7)峰會，有支拜登觀看跳傘表演的影片冒出來，好像拜登無緣無故失神。但端詳背景更廣的影片，會發現他在跟剛降落的跳傘員打招呼。上周末在洛杉磯一場募款會上，拜登要離開舞台時，遇到喝彩而停頓，被拿來說他僵住了，但拜登選戰團隊表示，他只是停下來接受歡呼。

共和黨拿拜登年紀及反應力來做文章，但川普也不過年輕個幾歲。拜登選戰團隊也在社媒平台X快速回敬，貼出剪輯過的影片，宣稱川普「變得糊塗、茫然、失神、沒有支持者也揮手」。

這則不講背景的貼文獲得其他左派採用跟進，使用該影片把川普描繪成糊塗、老邁、失去注意力。

例如社媒用戶6月便用川普去年秋天在佛州造勢的影像，他握住兒子小唐諾的手，宣稱這證明川普要人摻扶才能走下台。但捕捉整個瞬間而背景完整的影片指出，川普只是短暫與兒子擊掌一下，然後不必協助就自行離去。

拜登 川普 義大利

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